Dividir el Pirineu

Un altre fet que constato de la nostra serralada és l'obsessió per dividir-la, quan és una unitat orogràfica definida. La dèria per fragmentar el Pirineu prové de fora, des d'on es concep com una zona d'esbarjo, sovint sense tenir en compte les persones que hi viuen. Llavors, denominacions i marques com Pirineu de Lleida, Lleida Pirineus, Pirineu de Girona o Costa Brava Pirineus distorsionen la realitat, fins al punt que amb el rebrot del covid-19 a Lleida hi ha hagut qui ha anul·lat la seva reserva hotelera a l'Aran per ser considerat lleidatà.

Aquestes distorsions afecten una altra divisió clàssica: Pirineu occidental, central i oriental. Per sistema s'aplica l'occidental al basc i navarrès, el central a l'aragonès i l'oriental al català. I l'andorrà i el francès on pertanyen? Hi aporto una mica de llum. Si el criteri que defineix el Pirineu axial i el Prepirineu és geològic, aquest altre és climàtic. L'Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca és clar: el Pirineu occidental va del golf de Biscaia a la vall de Tena, el central fins a Andorra i l'oriental fins al cap de Creus.

El motiu és que a l'occidental hi predomina el clima oceànic tant al vessant nord com al sud. Al central hi ha un contrast acusat entre el clima oceànic al caient nord i el mediterrani continental del sud. A l'oriental, totalment mediterrani, el vessant sud, per la proximitat del mar, és més humit que el nord. Per tant, cap demarcació territorial determina aquesta altra divisió pirinenca.