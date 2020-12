Pic de morts i por al descontrol de la pandèmia a Alemanya

Alemanya tancarà el 2020 amb més de 30.000 morts per coronavirus i al voltant de dos milions d’infectats en un país de 83 milions. La República Federal, que fins l’any que ve governarà la cancellera conservadora Angela Merkel, acaba amb titulars que espanten i xifres que es reinterpreten. El 5 de gener hi haurà una altra reunió entre Merkel i els presidents de les regions federals per revisar si cal o no allargar el confinament “dur” que viu el país des del 16 de desembre i que per ara caduca el 10 de gener.

Alemanya no tindrà un candidat cristianodemòcrata (CDU) clar que dirigeixi el partit i es presenti a les eleccions parlamentàries del 26 de setembre fins a mitjans de gener. Això explica l’activitat mediàtica dels conservadors. Domina el discurs de la por i es dubta que es torni a la normalitat a partir de l’11 de gener. “Hem de ser sincers i realistes”, assegura el polític Armin Laschet des de la regió de Renània del Nord-Westfàlia, on ahir es va saber que al novembre ja circulava la variant del virus que s’ha detectat al Regne Unit.

“Els polítics hem de donar exemple i ens hem de vacunar”, s’afanyava a dir Friedrich Merz, el candidat més de dretes dels tres que es disputen el relleu de Merkel, en un intent de combatre el terç d’alemanys que no es volen vacunar contra el covid-19. Des de diumenge passat s’han vacunat unes 42.000 persones, i el ministre de Sanitat, Jens Spahn (CDU), vol que tothom qui ho vulgui s’hagi vacunat abans de l’estiu vinent.

Alarmant falta de personal

El confinament vigent ha obligat a tancar comerços (excepte els bàsics), gastronomia (els restaurants només serveixen menjar per emportar), escoles i equipaments culturals. Abans que entrés en vigor a mitjans de desembre, de les xifres que cada dia ofereix l’Institut Robert Koch es destacaven les noves infeccions. Ara, mitjans i polítics posen el focus tant en la falta de personal sanitari en unitats de cures intensives i residències de gent gran, com en el creixement exponencial del nombre de morts, que fins a l’octubre arribava als 10.000 i ara supera els 30.000. Hi ha hagut un increment de morts entre persones de més de 80 anys, motiu pel qual han estat dels primers a rebre la vacuna.

Entre els primers que s’han vacunat també hi ha el personal sanitari, de manera voluntària. Estan a primera línia de foc i alhora són un dels sectors més tocats per la falta de personal que viu Alemanya des de fa anys. Segons una de les últimes estadístiques (Statista), un 68% de les empreses i centres enquestats d’aquest sector consideren que la seva existència està en perill si no s’incrementa la plantilla. En el cas del sector que depèn del treball temporal, un 85% preveuen problemes seriosos a un any vista.

Una situació similar es viu en l’àmbit de l’ensenyament. Durant el mes de desembre, el discurs oficial del govern de Merkel era que les escoles i llars d’infants havien de mantenir-se obertes. Al desembre, la gestió als centres educatius va ser molt complicada, amb molts professors i mestres de baixa i amb la impossibilitat de substituir-los per falta de candidats. En regions com Turíngia, les residències accepten voluntaris perquè no troben personal qualificat; en altres regions cada cop més hospitals contracten estudiants i a les escoles fan els ulls grossos a l’hora d’acceptar currículums incomplets. La pressió del professorat va fer decantar la balança cap al confinament dur, escoles incloses, a partir del 16 de desembre, a desgrat de la posició que la cancelleria va defensar a capa i espasa durant setmanes.

Creix l’escepticisme

El fet que els polítics reinterpretin, setmana sí setmana també, les xifres que donen les autoritats sanitàries està creant desgast i un cert escepticisme entre la població. Després de setmanes amb uns 20.000 nous casos diaris, aquest Nadal Alemanya en registra uns 12.000, però s’assegura que no és rellevant perquè és festiu i es testeja poc. Però també hi ha hagut llargues cues per fer-se una PCR o un test ràpid per poder marxar a veure familiars a l’altra punta del país o agafar avions. La normativa permet reunions d’un màxim de cinc persones de dues llars diferents, però els parcs infantils i espais de fitness a l’aire lliure estan plens, malgrat el fred. No es podrà celebrar en grup el Cap d’Any ni tirar petards, cosa típica el 31, però ja fa dies que en alguns barris berlinesos cada vespre trona.