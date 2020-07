El covid aviva l'antiamericanisme al Japó

La tradicional animadversió de la població local cap a les tropes nord-americanes a l’arxipèlag d’Okinawa, al Japó, s’agreuja cada dia gràcies a la pandèmia del covid-19. Cinc de les bases militars han registrat almenys 136 contagis en una prefectura que només compta amb 150 casos positius per coronavirus i que presumeix de ser una mena de refugi enfront de la malaltia.a tradicional animadversió de la població local cap a les tropes nord-americanes a l’arxipèlag d’Okinawa, al Japó, s’agreuja cada dia gràcies a la pandèmia del covid-19. Cinc de les bases militars han registrat almenys 136 contagis en una prefectura que només compta amb 150 casos positius per coronavirus i que presumeix de ser una mena de refugi enfront de la malaltia.

El percentatge ha sigut qualificat pel governador d’Okinawa com “impactant” i “extremadament preocupant”. Per a Denny Tamaki, que assegura haver rebut denúncies sobre festes a la platja i sortides nocturnes dels uniformats durant la festivitat del Quatre de Juliol [la festa de la independència dels Estats Units], “no es pot evitar tenir seriosos dubtes sobre les mesures dels militars per impedir nous contagis”.

Xoc cultural

El tractament desigual en un país extremadament disciplinat, on l’ús de la mascareta de seguretat i la distància física s’ha normalitzat a un ritme trepidant, indigna molts residents atès que el risc de rebrot dels nous casos ve de la mà de forces militars alienes a país.

El governador ha sol·licitat que es paralitzi la rotació de personal nord-americà, que només a Okinawa representa més de la meitat dels 50.000 soldats estacionats en sòl nipó en virtut dels acords de seguretat bilaterals subscrits després de la Segona Guerra Mundial.

Les forces de Washington asseguren haver pres mesures estrictes en les 33 instal·lacions militars per evitar que s’expandeixi el virus, però els contagis només alimenten la por al covid-19 en un país que, amb 22.000 casos i un miler de morts, era considerat com un relatiu model de gestió sanitària a la pandèmia. I també augmenten les diferències entre dues comunitats socialment molt diferents pel que fa a la disciplina i al civisme, com són la nord-americana i la japonesa.

Incivisme militar

El ressentiment ve de lluny. Els residents d’Okinawa fa anys que denuncien els accidents, el soroll i la criminalitat -des de violacions fins a assassinats, passant per atropellaments i accidents de trànsit amb fuga- derivada de les bases i acostumen a ser freqüents les manifestacions multitudinàries que exigeixen la retirada dels uniformats.

Segons el Tractat de Cooperació Mútua i Seguretat signat l’any 1960, el personal militar nord-americà gaudeix d’un estatut especial que inclou extraterritorialitat, cosa que implica que en cas de cometre un delicte els soldats seran jutjats per les autoritats judicials nord-americanes, i no nipones, encara que ho facin en sòl japonès i contra japonesos.

La població d’Okinawa porta dècades denunciant una presència que molts consideren indesitjable. Fa un any i mig el governador Tamaki -firme opositor a la presència de tropes- va organitzar un referèndum perquè la població s’expressés sobre la possibilitat de cedir terrenys a Henoko per a la construcció d’una nova base que reemplaçarà la de Futenma, tot i els enormes danys mediambientals de què adverteixen els experts.

Un Abe menys popular

El 72% dels participants van votar-hi en contra, però el govern central del primer ministre japonès, Shinzo Abe, va desestimar el resultat i va anunciar que prosseguirà el seu projecte.

Per a Abe, els contagis a les bases militars i l’imparable ressentiment cap als nord-americans per part de la seva població suposen males notícies. El primer ministre ha vist reduïda la seva popularitat en un 17% en només sis setmanes -actualment només gaudeix del 22% del suport popular-, especialment a causa de les acusacions d’abús de poder i favoritisme, sumades a la seva gestió de la pandèmia. Els nous brots de Tòquio, sumats als d’Okinawa, amenacen amb trencar el miratge de què presumia de mantenir el coronavirus sota control.