La justícia europea tomba la llei d'Orbán que va tancar la universitat de Soros

Nou revés de la justícia europea contra l'Hongria de Viktor Orbán. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha tombat aquest dimarts la llei que el primer ministre ultraconservador va aprovar d'urgència el 2017 per fer tancar la universitat del multimilionari George Soros, la Central European University. El TJUE considera que aquella llei vulnera la llibertat acadèmica i d'establiment de serveis i dona així la raó a la Comissió Europea, que va portar el cas al tribunal amb seu a Luxemburg.

L'executiu comunitari té així la base per requerir a Orbán que faci marxa enrere i derogui la llei que va obligar la universitat de Soros a traslladar-se a Viena. El mateix magnat hongarès va traslladar-se a Berlín definitivament el 2018 després de patir la persecució durant anys del govern ultranacionalista d'Orbán. Aquesta sentència se suma a la que aquest estiu va emetre aquest tribunal per tombar també la llei que l'executiu hongarès ultranacionalista havia aprovat per prohibir de facto que certes ONG estrangeres en defensa dels refugiats tinguin activitat a Hongria.

La llei educativa que el TJUE acaba de rebutjar forçava les universitats no europees en territori hongarès a demostrar que hi havia un tractat internacional entre Budapest i el país d'origen del centre, a banda de tenir la mateixa oferta educativa en totes dues destinacions. La Central European University de Soros va ser fundada a Nova York el 1991 i era l'única de les institucions extracomunitàries establertes a Hongria que no complia aquest requisit, cosa que en va forçar el tancament.

Ara, però, amb aquesta sentència en mà, Brussel·les pot exigir a Orbán que retiri la llei o bé que retiri els articles que el TJUE considera contraris a la llibertat acadèmica i d'oferta de serveis de la UE i també de l'Organització Mundial de Comerç i continuï així la croada de l'executiu comunitari contra la deriva autoritària d'Orbán que s'ha convertit en un dels principals maldecaps de la Unió Europea, amb derivades que esquitxen fins i tot la posada en marxa dels fons antipandèmia que tant van costar de pactar abans de les vacances d'estiu.



La Comissió Europea té activat l'article 7 dels tractats contra Hongria i també contra Polònia. L'article 7 és la clàusula que permet suspendre de vot un estat membre dins el Consell Europeu si es considera que incompleix els valors fonamentals del dret europeu, però no ha arribat a fer-la servir. Sí que ha obert diversos expedients d'infracció contra tots dos governs i ha aconseguit diverses victòries judicials a Luxemburg, com per exemple que es tombés la reforma judicial polonesa a banda de les ja mencionades sobre Hongria.

Però el respecte als valors i principis europeus i a l'estat de dret arran dels incompliments de Budapest i Varsòvia han elevat la pressió perquè la Unió Europea implementi sistemes de control i sanció més efectius. En el cas de la resposta a la pandèmia, s'intenta que el repartiment dels fons europeus es vinculin directament al compliment d'aquests principis, però paradoxalment, la falta de contundència fins ara ha portat les institucions a un atzucac en què Hongria i Polònia estan bloquejant la posada en marxa dels fons per evitar-ho. Aquest mateix dimarts, l'Eurocambra ha debatut una resolució per reclamar als governs no cedir en aquest sentit.