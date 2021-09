La calor marcarà l'inici d'una setmana amb força canvis de temps

Escolta aquí la previsió del temps

Ha tornat la calor clarament d'estiu. Les temperatures mínimes per sobre dels 20 graus s'han estès fins a Ponent, en una matinada molt xafogosa per ser inicis de setembre. Amb dades des del 2009 a Catalunya només hi ha hagut quatre nits de setembre de més mal dormir que aquesta.

Ahir la calor ja es va fer protagonista. La temperatura va arribar fins als 34 graus a Alcarràs, a Cardona o a Sant Salvador de Guardiola, i fins als 33 a Lleida. En el conjunt de Catalunya va ser el dia amb la temperatura més anormalment alta des de la forta calorada de mitjans d'agost. En general hi va haver 2,5 graus més dels que sol haver-hi per aquestes dates, agafant com a referència els últims 12 anys.

Dilluns la calor serà fins i tot més intensa. Les màximes encara podrien pujar una mica més que diumenge, especialment en punts del Pirineu i Prepirineu. La sensació tèrmica tornarà a situar-se al voltant dels 35 graus a la costa en un dia que serà tan xafogós com aquest diumenge.

A la tarda descarregaran ruixats i tempestes de poca estona sobretot en punts del Ripollès, la Garrotxa i Osona, tot i que, com ahir, no són descartables ruixats curts i aïllats en altres punts de muntanya del prelitoral o de la Catalunya Central. Ahir els xàfecs van descarregar 11 l/m² a Montesquiu, 9 a Orís i 8 a Molló. En general farà sol.

La calor estranyament intensa per a l'època seguirà fins dimecres, però avui probablement serà quan el termòmetre pujarà més. De cara a la segona part de la setmana tornarà la sensació de final d'estiu que ja ens va acompanyar en alguns moments de la setmana passada: la temperatura baixarà al voltant de cinc graus en general.

Aquest canvi de temps anirà acompanyat també d'un temps més inestable. Demà hi haurà més bandes de núvols prims que avui, però gairebé no plourà enlloc. Dimecres reapareixeran els ruixats de tarda en punts del Pirineu i Prepirineu, i de cara a dijous i divendres aquests ruixats molt irregulars arribaran a més comarques de Girona o fins i tot a Ponent i a sectors més pròxims a la costa.

Encara és aviat per precisar però cal tenir en compte que a partir de dijous el temps serà més insegur. Segurament divendres serà el dia amb més ruixats i tronades irregulars de la setmana, però el cap de setmana encara podria començar amb un temps força variable. Aquesta setmana, a diferència de l'anterior, els ruixats afectaran molt més les comarques del nord que les del sud.

És incert com seguirà el mes de setembre pel que fa a temperatura. El més probable a partir de la Diada és que el termòmetre revifi una altra vegada i que encara torni a haver-hi dies de calor destacable, però no és descartable una altra entrada d'aire fred més contundent que acosti la tardor per primera vegada.