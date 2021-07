La méteo: el termòmetre fregarà 40 graus a Catalunya, i podria arribar als 45 al País Valencià

La matinada ha tornat a ser agradable i bastant fresca. Pràcticament la meitat de les estacions del Meteocat de les quals fem seguiment diari han baixat dels 15 graus, i la mitjana de les mínimes ha tornat a situar-se en 14,1 graus, és a dir, un parell de graus per sota del valor normal de l'última dècada per a aquest dia de l'any. Al Pont de Suert la mínima ha baixat fins als 6 graus i a Puigcerdà fins als 7.

De matinada s'ha format un petit ruixat just davant del Tarragonès que ha deixat 3 l/m² a Tarragona, però aquests núvols costaners s'aniran desfent amb el pas del matí. Avui en general farà sol i les nuvolades que creixin al Pirineu seran poc actives. Al migdia ja notarem un canvi a l'alça de la temperatura. Comença un ascens marcat del termòmetre que farà que avui les màximes ja arribin puntualment fins als 35 graus en comarques interiors. La sensació tèrmica s'acostarà als 35 graus en general.

Demà i diumenge la calor i la xafogor s'accentuaran. Dissabte la temperatura s'enfilarà per sobre dels 35 graus amb més facilitat que avui, tant a Ponent com en algunes comarques prelitorals i de la Catalunya Central. Diumenge una massa d'aire molt càlid ens afectarà més de ple i farà que el termòmetre fregui els 40 graus a Ponent. La calorada afectarà molt més de ple Andalusia i el centre d'Espanya, on algunes màximes fins i tot arribaran als 45.

La massa d'aire molt càlid es mourà cap al Mediterrani abans d'allunyar-se, cosa que vol dir que a Catalunya quan més notarem les temperatures molt altes serà la nit de diumenge a dilluns, que serà la de més mal dormir de l'estiu fins ara.

Dilluns la calor ja començarà afluixar a Catalunya, però en canvi en molts punts del País Valencià i a les Balears serà quan la temperatura es dispararà més clarament. Al País Valencià dilluns podrien caure alguns rècords de temperatura, en alguns sectors interiors les màximes fregaran els 45 graus. A Alacant la màxima històrica són els 41,4 graus registrats el juliol del 1994 i les previsions fan pensar que aquesta temperatura podria com a mínim igualar-se dilluns.

La sortida d'aquesta calorada serà brusca i ràpida. Dimarts molts termòmetres ja no és que puguin marcar temperatures normals, sinó que podrien arribar a baixar per sota dels valors habituals de l'època. Refrescada contundent que farà que la setmana que ve tingui molts moments amb tanta o més fresca que els últims dies. Pel que fa a l'estat del cel, el cap de setmana serà molt tranquil i assolellat. Diumenge i dilluns hi haurà algunes estones de cel enterbolit o mig ennuvolat, però gairebé no plourà enlloc.

Un element a tenir en compte del cap de setmana serà el vent: demà bufarà de garbí amb cops que arribaran a superar els 50 km/h al sud de la Costa Brava. De cara a dilluns hi haurà una situació de tramuntana i mestral molt destacable per ser estiu: les ratxes arribaran a superar els 70 km/h a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. En menor mesura la tramuntana i el mestral s'aniran deixant sentir tota la primera part de la setmana que ve a l'Empordà i a la vall de l'Ebre.