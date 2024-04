Dos ferits en un accident a la C-14 a Bassella

Andorra la VellaDues persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat, en un accident de trànsit que hi ha hagut aquest dimecres al terme municipal de Bassella. En el xoc s'hi van veure implicats dos vehicles.

Segons ha informat la Direcció General d'Emergències i recull Ràdio Seu, l'avís del sinistre es va rebre a primera hora del matí (7.25 h) des del quilòmetre 135 de la carretera C-14, al sud de l'Alt Urgell. Per causes que ara s'investiguen, es va produir un xoc frontolateral, probablement per la invasió del carril contrari per part d'un dels dos turismes. Així, un dels cotxes va patir danys materials a la part de davant; i l'altre, al lateral.

Al lloc dels fets s'hi va desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat. En arribar al lloc dels fets es van trobar els dos vehicles buits i ocupant la calçada, però tot seguir van poder constatar que a la vora hi havia els diversos ocupants de tots dos automòbils. Dos d'ells havien patit ferides de consideració i un d'ells va haver de ser traslladat al Sant Hospital de la Seu d'Urgell mitjançant el SEM, que també va atendre in situ d'altres persones afectades per l'accident.