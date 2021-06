La méteo: pic de calor més forta però amb data de caducitat

Disponible en: cat

cast

BarcelonaAquest migdia s'ha format una important cadena de tempestes al Pirineu, xàfecs que s'han desenvolupat gairebé de punta a punta de la serralada, i que un cop desplaçats s'han anat movent molt lentament cap al sud i cap a l'est. Els ruixats van acompanyats de calamarsa i pedra en molts casos. Se n'ha vist per exemple a Berga, a Camprodon, a la Molina, també en punts del Pallars i d'Osona.

D'entre les pluges més abundants fins a les 4 de la tarda destaquen (en l/m2):

Prat d'Aguiló (cota 2.100), 46

Guardiola de Berguedà, 20

Sant Pau de Segúries, 15

El Pont de Suert, 15

Sant Privat d'en Bas, 13

Sort, 8

La Seu d'Urgell, 8

De matinada i durant el matí també han aparegut ruixats irregulars en sectors de Ponent i sobretot de les Terres de l'Ebre. Pluges poc abundants en general, però que han arribat a deixar 8 l/m2 a Ulldecona, 3 a Horta de Sant Joan i a Ascó. Qualsevol remullada és benvinguda en aquesta època.

La calor ha seguit sent intensa, i avui hi ha hagut temperatures clarament per sobre dels 30 graus fins i tot a la costa. Destquen els 35 graus de Cabanes, els 33 de Viladecans, de Girona i de Sant Salvador de Guardiola, els 32 de Figueres, de Blanes i de Terrassa, o els 31 de Tremp i del Tibidabo. A Viladecans no s'arribava a 33 graus des del 13 d'agost de l'any passat. A Ponent i a les Terres d l'Ebre avui els núvols han frenat el termòmetre, fins al punt que en alguns punts del Segrià avui a les 4 de la tarda hi havia deu graus menys que ahir a a la mateixa hora. També al Pirineu les tempestes han desplomat el termòmetre.

El més important del cap de setmana serà que la calor seguirà augmentant i que ja es farà difícil de suportar. Demà les màximes s'enfilaran més que avui, però el pic de calor arribarà diumenge i dilluns. Entre el final del cap de setmana i l'inici de la setmana que ve la temperatura serà encara entre 3 i 8 graus més alta que avui, fet que provocarà que les màximes comencin a acostar-se als 40 graus a Ponent i que els 35 graus se superin en diversos indrets de la Catalunya Central i del prelitoral.

A la costa la suma de temperatura i humitat provocarà valors de sensació pròxims als 35 graus. Les temperatures mínimes de més de 20 graus s'estendran per bona part del litoral i fins i tot per comarques interiors. Tot això en un cap de setmana amb molt de sol i pocs ruixats. A les tardes seguiran creixent les nuvolades en punts de muntanya, però només al Pirineu s'arribaran a escapar tempestes puntuals.

La part bona de la previsió és que aquesta calorada té un final clar i definit. Els models de previsió van en consonància amb la idea que a partir de dijous que ve la temperatura tornarà a valors normals per a l'època. La baixada serà clara i notòria, i anirà acompanyada d'una tongada de ruixats i tempestes que podria afectar moltes comarques. Encara és incert si les pluges podrien arribar fins a la costa, però sí que és bastant probable que afectin amb força el Pirineu i un bon grapat de comarques interiors.

El dubte a llarg termini és si aquesta refrescada s'allargarà gaire en el temps. Encara no està gens clar quines seran les temperatures que marcaran els dies al voltant de Sant Joan, però cal destacar que a hores d'ara el més probable és que aquestes temperatures més normals (o potser fins i tot fresques) per a l'època durin fins al dia 20.