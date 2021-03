La méteo: el bon temps està més garantit a l'inici que al final de la Setmana Santa

Escolta aquí la previsió del temps

A poc a poc el fred va disminuint. Aquesta nit les temperatures sota zero ja s'han centrat bàsicament al Pirineu, però encara hi ha hagut molts termòmetres que s'han acostat als 0 graus en comarques interiors. D'entre les mínimes d'avui destaquen els -2 graus de Pont de Suert i -1 de Guardiola de Berguedà, però també els 0 graus de Puigcerdà, Sort, Alcarràs, les Borges Blanques i Sant Pau de Segúries.

Continuen sent temperatures força baixes per ser finals del mes de març. Avui us ensenyem un altre gràfic sobre com ha sigut d'estrany aquest final de l'hivern. Com a mínim amb dades des del 2009 mai hi ha hagut un març en què en conjunt les nits fossin més fredes que al febrer. Encara falta una setmana per acabar el març, però a hores d'ara la diferència entre la mitjana de les mínimes d'un mes i de l'altre és de gairebé dos graus.

Avui el dia ha començat amb núvols baixos sobre el mar que puntualment afecten punts de la costa. Amb el pas de les hores s'aniran desfent, però aquest matí podrien provocar estones de cel mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. En general farà sol, tot i que aquesta tarda creixeran algunes nuvolades en punts de muntanya.

El migdia d'avui tornarà a ser molt primaveral, els 20 graus se superaran en força indrets i les màximes més altes fregaran els 25 graus a les Terres de l'Ebre. Al Pirineu i en altres comarques del nord el termòmetre recularà una mica.

Demà arribarà un petit canvi de temps que provocarà que el cel sigui més variable i que s'arribin a escapar ruixats puntuals en punts del Pirineu i el Prepirineu. Tot fa pensar en precipitacions molt disperses i poc abundants. A la tarda i nit els núvols augmentaran en moltes comarques i pot arribar a caure alguna gota en altres comarques de Girona i de Barcelona. A mesura que avanci el dissabte cada cop farà més sol, però a la tarda es podria repetir algun ruixat aïllat a les Guilleries o al Montseny.

A mesura que passen els dies cada cop es va aclarint una mica més el temps de Setmana Santa. Avui ja podem dir amb seguretat que fins dijous no hi haurà canvis que puguin comportar pluja. La primera part de la setmana farà molt de sol, i en tot cas es podrien formar bancs de núvols baixos matinals a prop de mar.

La incertesa és més gran a partir de divendres, però no hi ha indicis clars d'un gran canvi de temps que pugui fer baixar clarament el termòmetre o provocar pluges extenses. És possible un escenari de més variabilitat i d'alguns ruixats a partir de dissabte, però tot això encara és molt incert.

El que cada cop és menys probable és que la temperatura baixi notablement. Entre dilluns i dijous el termòmetre arribarà als valors més alts des de la tardor al Pirineu i en comarques interiors, una pujada que gairebé no es notarà a la costa. A partir de divendres és probable que el termòmetre es normalitzi, però és poc probable un escenari en què faci fred per ser principis d'abril.