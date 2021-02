Diverses tongades de xàfecs en una setmana més hivernal que l'anterior

Escolta aquí la previsió del temps

Aquest dilluns ha començat amb més fred que els últims dies, especialment en comarques del nord i de Ponent, on en alguns casos la diferència entre la temperatura d'ahir a primera hora i la d'aquest matí ha arribat a ser de 4 o 5 graus. Entre les temperatures mínimes d'avui destaquen els -4 graus de Das, els -3 del Pont de Suert, els 0 graus d'Olot i de Vic, i el grau positiu de Girona. La mitjana de les temperatures mínimes avui a Catalunya s'ha situat en 2,8 graus, el valor més baix dels últims 11 dies. Des del 28 de gener no feia aquest fred de matinada.

Aquest migdia la temperatura serà més alta que ahir en moltes comarques de l'est; el canvi es notarà sobretot a les comarques de Girona, on les màximes es dispararan fins a 5 graus respecte ahir. Tot i això, el vent i la baixada del termòmetre faran que a la tarda l'ambient sigui bastant d'hivern.

El pas d'un front farà que avui a les hores centrals del dia pugui arribar a ploure en moltes comarques. En general seran ruixats minsos, però en alguns sectors de Ponent i de les Terres de l'Ebre hi podria arribar a ploure amb certes ganes. A la tarda entrarà vent aponentat que bufarà amb cops de més de 50 km/h en força comarques centrals i del sud.

Els pròxims dies arribaran noves pertorbacions. Demà a la tarda plourà i nevarà sobretot en comarques del Pirineu i Prepirineu, però també en sectors de Ponent i de la Catalunya Central les precipitacions cauran amb certes ganes. Dimecres de matinada hi haurà una altra tongada de xàfecs curts que en aquest cas podrien ser més intensos i fins i tot anar acompanyats d'alguna tempesta. Dimecres a primera hora els ruixats no només afectaran comarques interiors, sinó també punts de la costa. La cota de neu se situarà poc per sobre o poc per sota dels 1.000 metres durant la primera part de la setmana, cosa que afavorirà que fins dimecres es puguin acumular més de 20 centímetres de neu en molts punts del Pirineu.

S'entreveuen més borrasques actives de cara al tram central del febrer. Entre divendres i el cap de setmana és bastant possible que torni a ploure en moltes comarques. El pronòstic encara és bastant incert, però és bastant possible que divendres i diumenge hi hagi com a mínim alguna estona de pluja en molts indrets.

Un altre factor a tenir en compte en aquesta primera part de la setmana serà el vent. Avui i demà es deixarà sentir moderat en molts indrets, i dimecres bufarà amb ratxes fortes en moltes comarques centrals i del sud. Dimecres serà un altre dia amb cops de vent de fins a 100 km/h en molts punts del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

Pel que fa a la temperatura, cal seguir esperant un ambient d'hivern, però sense temperatures especialment baixes. Els canvis del termòmetre seran constants, els moments de més bonança seran de malfiar i en general aquesta setmana serà força hivernal.

A llarg termini, encara està oberta la possibilitat d'una situació de fred molt intens al tram central del febrer. Aquest escenari continua sense ser el més probable, però sí que cal tenir en compte la possibilitat que a partir de diumenge que ve el fred s'accentuï una mica més i pugui tornar a nevar per sota dels 1.000 metres. Encara hi ha molta incertesa, però sembla clar que el tram central del febrer serà, si més no, de temps canviant i amb un ambient encara molt d'hivern.