Les quarantenes per covid passen a ser de set dies

BarcelonaLes quarantenes per covid passaran a ser de set dies a partir d'aquest dijous, sempre que la persona contagiada no presenti símptomes. Així ho ha acordat la Comissió de Salut Pública, que reuneix el ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, aquest dimecres, i ho ha ratificat per unanimitat el Consell Interterritorial de Salut, segons ha explicat la ministra de Sanitat, Carolina Darias. En concret, les persones contagiades per covid-19 podran reduir la quarantena a set dies tant si estan vacunades com si no ho estan i deixen de presentar símptomes. A més, no serà necessari que passats aquests dies presentin una prova que ho confirmi. Pel que fa a les persones no vacunades que havien de fer quarantena després d'haver estat en contacte amb una persona contagiada, també podran reduir el període d'aïllament a set dies. "Es redueix la quarantena perquè el període d'incubació de la variant òmicron és més curt", ha argumentat Darias.

La decisió arriba en un moment en què la sisena onada de la pandèmia continua disparada i els contagis estan desbocats. De fet, aquest dimecres el ministeri de Sanitat ha informat de 100.760 contagis nous des d'ahir dimarts - és el primer cop que Espanya supera el llindar dels 100.000 casos -. Davant aquest escenari, les restriccions per intentar frenar l'activitat social s'han anat escampant per totes les comunitats i en les últimes hores havia aflorat aquest debat: si era necessari escurçar les quarantenes dels contagiats per coronavirus. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha evitat pronunciar-se al respecte quan l'hi han preguntat durant el balanç de final d'any d'aquest dimecres, i ha demanat esperar a la decisió que s'havia de prendre aquesta tarda. Ara bé, el que sí que ha defensat Sánchez és un "equilibri entre salut pública, salut mental i creixement econòmic". "Aquests tres àmbits són amb els quals està operant el govern d'Espanya en la cogovernança amb les comunitats", ha afirmat.

De les paraules de Sánchez no se'n pot treure una conclusió clara, però sí que és cert que un dels arguments per escurçar les quarantenes era intentar reduir el nombre de baixes laborals davant l'explosió de contagis. "Seguim treballant i prenent mesures. Això és el que ha fet el govern espanyol durant aquest any, de la mà de les comunitats autònomes, per fer front a la pandèmia", ha reiterat Sánchez. Aquest dimecres, però, no només s'ha registrat un rècord de contagis. La incidència acumulada els darrers catorze dies ja supera els 1.500 casos per cada 100.000 habitants, mentre que es manté la taxa d'ocupació hospitalària a l'Estat (21,94%). Per comunitats, Madrid suma 19.811 casos i Navarra, l'única comunitat amb una incidència superior als 2.000 casos, suma més de 4.000 contagis, segons dades del ministeri de Sanitat.

🔴ÚLTIMA HORA➡️ La Comisión de Salud Pública acuerda por unanimidad modificar el período de aislamiento de las personas con notificación positiva de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa #COVID19



✔️Deberán hacer un aislamiento de 7 días frente a los actuales 10 días pic.twitter.com/8SXXIUrLzh — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) 29 de diciembre de 2021

La comissió s'ha reunit finalment aquest dimecres al migdia, després de la Ponència d'Alertes i Emergències i just abans del Consell Interterritorial de Salut, que haurà de ratificar l'acord. En les darreres hores, algunes comunitats, entre les quals Catalunya, s'havien mostrat partidàries d'escurçar les quarantenes, que ara són de deu dies, si el ministeri ho plantejava. “La idea és tenir una posició conjunta”, ha defensat aquest dimecres al matí la secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, que ha insistit en "l'impacte social" que provoquen els confinaments a casa en un moment en què el nombre de contagis és "molt alt". Malgrat tot, el departament de Salut, que ara actualitzarà el protocol, ha subratllat la necessitat de fer un correcte aïllament i de finalitzar-lo després dels set dies únicament si no s’han detectat símptomes.

A part de Catalunya, altres comunitats com Madrid, Cantàbria, Extremadura, les Balears i les dues Castelles també eren favorables a aquest canvi. El debat ha vingut marcat per la decisió dels Estats Units d'escurçar de deu a cinc els dies de confinament dels positius sense símptomes, un pas que també estudia ara Itàlia.

El govern espanyol, d'acord amb les comunitats, també reduirà l'aforament en competicions esportives

La decisió de reduir les quarantenes, però, no ha estat l'única que ha pres el Consell Interterritorial d'aquest dimecres. El ministeri de Sanitat, de bracet amb les comunitats autònomes, ha pactat tornar a limitar l'aforament a les competicions esportives. A partir d'ara, i fins al 31 de gener, serà d'un 75% en els estadis oberts i d'un 50% en els pavellons tancats, i es deixarà llibertat a les autonomies per ser més estrictes. A més, Darias ha recordat que "cal respectar les mesures farmacològiques", és a dir, dur la mascareta, ventilar en cas d'un espai tancat o mantenir la higiene de mans.

Tornada a l'escola

La ministra de Sanitat també ha confirmat que el pròxim 4 de gener es reuniran els ministeris de Sanitat, Educació i Universitats amb les comunitats autònomes per avaluar el retorn a l'escola després de les festes de Nadal i davant l'auge de contagis. Per ara, només la Comunitat de Madrid ha posat damunt la taula la possibilitat d'un retorn semipresencial en alguns dels casos. En aquest sentit, Darias ha dit que la prioritat del govern és la de "garantir la presencialitat" a l'escola. "Vull ser molt clara, el model educatiu de la presencialitat ha estat un èxit perquè les aules són segures", ha reiterat la titular de Sanitat. Tampoc des de Catalunya es planteja cap endarreriment.

Malgrat el creixement exponencial de contagis, Sánchez ha reiterat que l'estratègia del govern espanyol per contenir l'augment de casos passa per la vacunació i la prudència. "Després de gairebé dos anys de pandèmia, podem extreure algunes lliçons que ens aporten la ciència i la nostra pròpia experiència quotidiana. Ara estem més preparats contra l'òmicron que fa un any", ha dit, i ha exposat que la majoria dels casos són asimptomàtics o lleus gràcies a la vacuna i que el nivell de persones ingressades a l'UCI és molt diferent en comparació amb altres onades o, fins i tot, entre la gent vacunada.