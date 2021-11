França vacunarà amb la tercera dosi els majors de 50 anys

ParísEmmanuel Macron havia convocat els francesos a les vuit del vespre. Tenia programada una compareixença, retransmesa en directe per les ràdios i televisions del país per compartir uns quants missatges amb la població: bàsicament sobre el seguiment de la situació epidemiològica a França, ara que la pandèmia rebrota en alguns punts d’Europa, i també sobre la recuperació econòmica després de mesos de foscor vinculats al covid-19. Però, probablement, l’anunci més destacat de Macron servia per confirmar la seva aposta per l’energia nuclear: el polític nascut a Amiens va assegurar que –tal com ja s’havia avançat– França construirà nous reactors per primera vegada en dècades.

L’estratègia és clara: ara que Brussel·les estudia acceptar incloure la nuclear en el paquet d’energies netes i que els preus de l’energia estan pels núvols, Macron considera oportú no només abandonar la idea de desmantellar centrals nuclears sinó també fer-ne de noves. “Per garantir la independència energètica de França, rellançarem la construcció de reactors nuclears al nostre país”, va dir. El segon motiu de pes, segons defensa l’Elisi, és afavorir la lluita contra la crisi climàtica amb una font d’energia que pràcticament no emet gasos d’efecte hivernacle. “Si volem seguir pagant la nostra energia a tarifes raonables i no dependre de l’estranger, necessitem, alhora, continuar estalviant energia i invertir en la producció d’energies descarbonitzades a casa nostra”, va afegir Macron, que va subratllar l’objectiu de neutralitat de carboni el 2050.

"Vacuneu-vos"

Els altres dos anuncis destacats van ser de caràcter sanitari. L’augment dels casos de coronavirus a Europa ha fet reaccionar el govern d’Emmanuel Macron, que va dir que ampliarà la tercera dosi i vacunarà també les persones de més de 50 anys. Fins ara només estava adreçada als més grans de 65 anys i a les persones immunodeprimides.

A França, el repunt del coronavirus és lleuger i la taxa de vacunació de la població és força elevada (al voltant del 75% dels ciutadans estan immunitzats), però al govern li preocupa que els casos s’hagin disparat en alguns països d’Europa. “La pandèmia no s’ha acabat”, va advertir Macron. A l’executiu francès també li preocupa que la crida a vacunar-se amb una tercera dosi no hagi tingut l’èxit esperat. Només quatre de cada 10 persones que haurien de rebre el recordatori han acudit a immunitzar-se. El govern feia dies que estudiava com animar la gent gran a rebre la tercera dosi i, finalment, ha pres una decisió que pot resultar polèmica: a partir del 15 de desembre, per mantenir vigent el certificat sanitari, els més grans de 65 anys hauran d’haver rebut la tercera dosi. Macron espera que la mesura serveixi per accelerar la vacunació del col·lectiu més vulnerable, però també ha fet una crida a rebre la vacuna als francesos que s’han negat a immunitzar-se. “Apel·lo a la responsabilitat de les persones que no han rebut cap vacuna: vacuneu-vos”, va reclamar.

Per ara França descarta noves restriccions, però el mandatari va fer una crida a l’ús de les mascaretes en un país on cada vegada menys gent les utilitza i a prendre mesures de prevenció per evitar els contagis. L’augment dels casos i del nombre d’hospitalitzacions ha obligat la majoria de regions on els nens ja no portaven mascareta a l’escola a tornar-se-la a posar a classe. El president demana paciència i va recordar que “a finals d’any” hauria d’estar disponible el nou tractament contra el covid-19 que evitarà les formes més greus de la malaltia.