França confina París i 15 departaments més durant quatre setmanes

SabadellEl covid-19 no dona treva a França, que aquest dijous ha anunciat un nou confinament que afectarà 16 departaments, entre els quals la ciutat de París. A partir de divendres a la nit, i com a mínim durant quatre setmanes, tots els comerços no essencials hauran de tornar a tancar i, malgrat que es permetrà sortir al carrer, no es podrà anar més enllà de 10 quilòmetres de casa ni es podrà sortir de la regió excepte per motius "imperiosos o laborals". En aquest sentit, el primer ministre, Jean Castex, ha insistit en la importància d'adoptar el teletreball i ha demanat "a totes les empreses i administracions que puguin" que l'apliquin com a mínim quatre dies a la setmana.

En canvi, Castex ha informat que les escoles es mantindran obertes amb l'objectiu de "preservar l'educació". També s'ha aprovat endarrerir el toc de queda vigent des de fa setmanes a tot el país fins a les 19 h (ara comença a les 18 h) principalment per adaptar-se a l'horari d'estiu, que entra en vigor d'aquí deu dies. Aquesta última mesura s'aplicarà a tot el territori.

Els 16 departaments afectats per les noves restriccions són els que formen les regions de l'Illa de França (és a dir, París i rodalia) i dels Alts de França (a l'extrem nord del país), a més d'alguns altres pròxims a la capital i els Alps Marítims, amb capital a Niça, on ja hi havia en vigor un confinament de cap de setmana. En aquests territoris hi viuen més de 21 milions de persones, és a dir, pràcticament un terç de la població total de França.

L'opció de tornar a confinar París ja s'havia posat sobre la taula a finals de febrer. En aquella ocasió va ser l'Ajuntament qui va proposar tancar la ciutat completament durant tres setmanes per, immediatament després, "tenir la perspectiva de reobrir-ho tot". La proposta va ser descartada pel govern d'Emmanuel Macron, que en aquell moment només preveia l'opció del confinament de cap de setmana. Finalment, París s'haurà de confinar durant quatre setmanes, i la promesa de recuperar tot seguit la normalitat s'ha esvaït.

Situació complicada

Segons Castex, a les zones on s'aplicaran les noves restriccions "la progressió [del coronavirus] s'ha accelerat clarament" els últims dies, fins a portar els hospitals a una situació "crítica". A l'Illa de França, la taxa d'incidència se situa en 446 casos setmanals per cada 100.000 habitants (un 23% més que la setmana passada) i hi ha més de 1.200 pacients de covid a l'UCI, una xifra que, segons el primer ministre, supera la que es va assolir al novembre, al pic de la segona onada de la pandèmia. En el cas dels Alts de França, la taxa d'incidència és de 381 casos per 100.000 habitants, mentre que al conjunt del país se situa en 225. En comparació, a Catalunya aquest indicador se situa actualment per sota de 100. Pel que fa a les morts, la tendència és a la baixa des de principis de febrer, però durant l’última setmana se n’han registrat més de 250 cada dia de mitjana.

De fet, França és ara mateix el cinquè país del món que registra més casos nous de covid-19 cada dia. Aquest dimecres en van ser 38.501, la pitjor dada dels últims quatre mesos, i la mitjana setmanal és de gairebé 21.000 diaris. Aquestes xifres situen el país just per darrere d'Itàlia i l'Índia (de fet, fins fa només quatre dies els superava tots dos) i molt més lluny dels Estats Units i el Brasil, que continuen sent els països amb el nombre d'infeccions més elevat: 55.000 i 70.000 cada dia, respectivament, de mitjana setmanal.

Cap a la tercera onada

Segons el primer ministre, el nombre de casos nous detectats a França ha crescut un 3,5% l'última setmana, en bona part a causa de la variant britànica, que representa el 73% de tots els contagis diagnosticats al país i que, en paraules de Castex, és "més contagiosa, més virulenta i potencialment més greu". Per tot plegat, creu que el país està a les portes d'una tercera onada. "Aquests elements són més preocupants del que podíem preveure fa unes setmanes", ha reconegut Castex, que per aquest motiu ha dit que calia "intervenir sense demora": "Ha arribat el moment d'anar més lluny".

Després d'un confinament total entre el març i el juny, França va imposar el toc de queda a mitjans d'octubre, i des de llavors aquesta mesura s'ha mantingut sempre, i fins i tot s'ha endurit, avançant-ne l'hora d'inici. Des de finals d'aquell mes fins al 15 de desembre va estar en vigor un nou confinament domiciliari, i el sector de la restauració també fa cinc mesos que està del tot aturat, igual que els museus, cinemes, teatres i locals d’oci.

Castex també ha anunciat que el govern preveu haver vacunat d’aquí un mes tota la població de més de 75 anys i els vulnerables de més de 50, i que a mitjans de juny dos terços dels adults estaran immunitzats.