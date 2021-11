La méteo: el fred d'hivern truca a la porta

Escolta aquí la previsió del temps

Aquesta matinada un nou front ha escombrat tot el Principat i la jornada de Tots Sants ha començat amb els carrers molls a la majoria de comarques. Les precipitacions han sigut generalitzades però minses, amb acumulacions inferiors als 5 l/m²; en aquest sentit, només destaquen els 14 litres recollits a Sort, els 8 a Gisclareny o els 6 a Puigcerdà. Les pluges ràpidament s'han desplaçat mar endins, però aquest dilluns es mantindrà força ennuvolat i insegur al Pirineu i a les comarques del nord-est, on no seria estrany que es repetissin els ruixats curts i dispersos fins ben entrada la tarda. L'altra cara de la moneda la trobarem a Ponent i al sud, on ja s'han obert grans clarianes i on el dia l'acabaran de passar amb cel bàsicament serè.

La matinada ha sigut fins i tot més suau que l'anterior i, per exemple, el termòmetre no ha baixat dels 14 °C a Lleida i a Girona, dels 18 a Tarragona o dels 19 °C a Amposta i en alguns barris de Barcelona. Però l'entrada de tramuntana i mestral, que avui bufarà amb cops de fins a 80 km/h als dos extrems del país, farà que al migdia les temperatures quedin més frenades que ahir i que especialment a les comarques del nord-est –on el sol serà més car de veure– les màximes difícilment passin dels 17 o 18 graus.

Demà dimarts gaudirem d'una petita treva, sense vent del nord i pràcticament sense pluja, amb només algun ruixat aïllat al Pirineu oriental o al voltant del Montseny. De fet, en conjunt serà una jornada amb més sol que núvols i, això sí, amb temperatures que recularan 2 o 3 graus més al migdia i amb fred de plena tardor a primera hora del dia.

I la reactivació del mestral i de la tramuntana farà que aquest descens tèrmic es consolidi a mitjans de setmana, amb termòmetres que continuaran baixant i que tocaran fons de cara a divendres, quan les màximes només arribaran als 15 graus prop de mar. I les matinades del tram final de la setmana seran realment fredes, amb glaçades generalitzades al terç nord del país i fins i tot en algunes planes i fondalades de la Catalunya Central.

I pel que fa a l'estat del cel, tindrem una mica de tot. Dimecres la nuvolositat recuperarà protagonisme i els ruixats tornaran a afectar punts del Pirineu, del Prepirineu i de la meitat oriental del país. No seran pluges abundants, però localment s'acumularan més de 10 o 15 l/m² i la cota de neu baixarà fins als 1.400 metres d'altitud, de manera que s'enfarinaran cotes relativament baixes del Pirineu i serralades del Prelitoral com ara el Montseny. Dijous els ruixats afectaran bàsicament les illes Balears, però en bona part de la façana litoral catalana encara s'haurà d'obrir el paraigua a estones i els flocs de neu podrien arribar a agafar als cims de Montserrat o de Sant Llorenç del Munt.