Catalunya torna a tancar l'oci nocturn i recomana la mascareta al carrer

Dues setmanes després de reobrir quan portava 15 mesos tancat, l'oci nocturn ha de tornar a abaixar la persiana a causa de l'explosió de contagis de covid-19, sobretot entre la gent jove. El Govern ha anunciat aquest dimarts que a partir de divendres i durant almenys 15 dies (tot i que es preveu que les restriccions s'allarguin una mica més) tots els locals que no tinguin accés a l'aire lliure com discoteques, sales de ball, karaokes, bars musicals o sales de festa hauran de tancar de nou. I l'horari de tancament s'escurça mitja hora, perquè ara serà a les 3 de la matinada.

"No hi ha alternativa si volem tornar a controlar el virus", ha advertit la portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja. El subdirector de l'Agència de Salut Pública, Xavier Llebaria, ha explicat després que la decisió s'ha pres perquè l'oci nocturn és "un espai de risc" atès que l'elevada incidència de transmissió de la malaltia afecta especialment les persones que tenen entre 15 i 29 anys. El tancament, però, no afecta ni els establiments que tenen una zona exterior, que poden mantenir obert al públic aquest espai a l'aire lliure, ni tampoc els festivals de música, com el Cruïlla, que se celebra aquest cap de setmana i que se salva de les restriccions perquè forma part d'un programa d'investigació.

De fet, es dona la paradoxa que mentre es tanca l'oci nocturn, el Procicat permet alhora esdeveniments musicals a l'aire lliure i amb persones a peu dret. Fins ara el Procicat prohibia qualsevol esdeveniment cultural si el públic no estava assegut, però a partir de divendres estaran permesos tots els "esdeveniments de caire musical", com concerts, activitats musicals i festivals amb més de 500 persones a peu dret, sempre que es garanteixi que els assistents tinguin un test d'antígens recent, una PCR o bé ja hagin completat la pauta de vacunació. Aquesta "capa de seguretat" addicional dels antígens, la PCR o la vacuna només es demanarà als actes amb més de mig miler de persones dretes o quan es pugui ballar, però no quan els actes tinguin tot el públic assegut. Així doncs, no s'aplicaria ni al Festival de Pedralbes ni al Grec, però sí en balls de festes majors o altres concerts que es puguin organitzar. Tampoc serà necessària als teatres, cinemes, concerts en espais tancats, congressos o competicions esportives, on s'aplicaran les mesures vigents d'aforament i seguretat; i ni tan sols a les discoteques a l'aire lliure, malgrat que precisament ahir la patronal proposés la creació de campaments per fer tests d'antígens abans d'entrar a bars i discoteques.

Aquesta tarda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que els tests d'antígens els ha de realitzar l'entitat que promou l'esdeveniment i que no serviran proves realitzades 48 hores o 72 hores abans de l'esdeveniment, perquè actualment el risc d'infecció és molt alt. "Ser negatiu fa 48 hores no assegura que no se sigui positiu", ha insistit Argimon. De fet, aquest és el protocol que s'està seguint ja en festivals com el Cruïlla o el Vida. El conseller també s'ha referit al tancament de l'oci nocturn en espais tancats. Argimon ha admès que ha calgut un debat intens abans d'aplicar la mesura però considera que aquest "petit fre" servirà per garantir que més endavant es pugui "gaudir de l'oci més i millor". El titular de Salut també ha fet una crida a la responsabilitat individual i ha insistit que "la millor manera de poder prevenir i evitar la pujada de contagis és l'actitud de cadascú de nosaltres".

L'oci nocturn recorre

Davant les noves restriccions, el sector de l'oci nocturn ja ha anunciat que les recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El secretari general de la patronal, Joaquim Boadas, ha afirmat que les mesures són un "tancament de cara a la galeria". "Ara tenen un cap de turc a qui fer pagar els plats trencats", ha lamentat Boadas, que ha considerat la decisió de tancar els locals "totalment desproporcionada i contraproduent". Com ja van avisar amb el final de l'estat d'alarma, creuen que tenir els locals tancats aboca els joves a un oci nocturn il·legal i sense mesures de control. "La culpa és de l'administració, per la seva inactivitat els últims vuit mesos", ha lamentat Boadas, des de Salou.

Precisament a Salou, l'Ajuntament intensificarà les mesures de vigilància i control sobre els establiments d'oci nocturn que mostrin "una gestió irresponsable" de les mesures sanitàries. El consistori ho ha assegurat després que un grup de joves d'Aragó i Navarra hagin assenyalat dos establiments del municipi "com a focus de propagació i contagi", que haurien causat un macrobrot entre estudiants que ja arriba als 700 casos positius. L'Ajuntament recorda que alguns d'aquests locals ja van ser tancats fa un any per no aplicar les mesures i que els incompliments "suposen un greu atemptat a les persones i un perjudici tant per a l'economia del mateix sector al qual pertanyen com a la resta d'activitats". El consistori, però, ha intentat desmarcar la majoria del sector d'aquestes pràctiques i ha assegurat que en general els locals sempre han sigut "respectuosos i responsables".

Recomanació de dur sempre la mascareta

La Generalitat també recomana a la ciutadania que faci ús sempre de la mascareta, també pel carrer i fins i tot quan hi ha distància de seguretat. Conscients que no poden imposar el seu ús a l'exterior perquè la normativa depèn del govern espanyol, Plaja ha explicat que cal que, preventivament, els ciutadans facin un "canvi de xip" i se la tornin a posar tant en entorns oberts com tancats. "Amb les dades que coneixem, la mascareta hauria de ser obligatòria a Catalunya", ha insistit, excepte quan s'estigui amb la bombolla de convivència. De fet, Plaja ha instat el govern espanyol a tornar a l'obligatorietat de l'ús de la mascareta davant la situació epidemiològica "extremadament complicada".

En aquest sentit, el Biocom-SC calcula que 1 de cada 40 joves acabarà infectat els pròxims dies. Llebaria ha atribuït l'augment de casos a les interaccions socials entre la gent jove durant les festes de final de curs i altres activitats socials coincidint amb el pont de Sant Joan. Segons ha dit, l'augment de casos està impactant molt en l'atenció primària i també s'està registrant un "degoteig" d'ingressos als hospitals i a les UCI.