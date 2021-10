La méteo: el fred de tardor es reactivarà durant la segona part de la setmana

BarcelonaTarda força més càlida que ahir, sobretot en sectors del Pirineu, de la costa i del prelitoral. A primera hora de la tarda avui hi havia entre 2 i 4 graus més que ahir en molts indrets. El termòmetre s'ha disparat especialment a l'Empordà i en algunes altres comarques de Girona. D'entre les màximes més altes d'avui destaquen els 27,6 graus de Cabanes, els 27,1 de Castelló d'Empúries, els 27 de Figueres o els 26,4 de Girona. La mitjana de les màximes per al conjunt de Catalunya ha arribat fins als 20,8 graus, el valor més alt des del diumenge 3 d'octubre.

Aquesta matinada ha sigut notablement més freda que les anteriors, sobretot en comarques de la meitat nord de Catalunya, on en molts indrets el dia ha començat amb entre 5 i 7 graus menys que ahir. Seguim en aquesta tardor que és una mica més com les d'abans: amb el d'avui ja són vuit els dies amb temperatures mínimes per sota de la mitja dels últims dotze anys, i tot fa pensar que aquesta setmana la tendència seguirà.

D'entre les mínimes d'avui destaquen els -3,7 graus de Das, els 0,8 de Prades, els 2,5 de Sant Pau de Segúries o els 5 graus d'Olot. En algunes zones enclotades, aquest matí ha sigut el més fred de la tardor fins ara, però en general la mitjana de les mínimes ha sigut de 8,3 graus, gairebé un grau més que dimarts passat.

Demà l'ambient no canviarà gaire. A primera hora farà un fred similar al d'avui i al migdia la temperatura només baixarà una mica a les cotes altes del Pirineu. Farà sol a tot arreu, però a primera hora es repetiran alguns bancs de núvols baixos i boires a la Catalunya Central.

Aquesta setmana estarà marcada també per potents entrades d'aire fred al centre d'Europa. En alguns moments de la setmana la temperatura arribarà a ser de 7 a 10 graus més baixa del que tocaria en països del centre del continent, o també als Balcans i en sectors d'Itàlia. Al Mediterrani Occidental només ens arribaran branques secundàries d'aquestes entrades d'aire fred, però n'hi haurà prou per mantenir el to de la tardor.

La temperatura baixarà sobretot de cara a dijous i divendres, moment en el qual en moltes comarques hi haurà entre 2 i 4 graus menys que avui, sobretot al migdia. Arribarem al cap de setmana, per tant, amb temperatures baixes per a l'època, i a llarg termini no cal esperar altra cosa que una normalització del termòmetre. Ni rastre d'estiuets.

Pel que fa a l'estat del cel, a partir de dijous reapareixeran alguns intervals de núvols a la meitat est, i no és descartable que entre dijous a la tarda i divendres al matí s'arribin a escapar ruixats puntuals a la costa i al prelitoral centrals. Tot fa pensar, en tot, en pluges disperses i poc abundants. És possible que el cap de setmana segueixi havent-hi núvols baixos a l'est i un temps una mica variable, però res fa pensar en cap front que pugui fer ploure de manera destacable.

Avui i demà la tramuntana s'anirà deixant sentir a l'Empordà, tot i que no s'enfortirà fins demà a última hora. Entre dimarts al vespre i dimecres el vent de nord sí que bufarà amb cops de fins a 60 o 70 km/h en alguns casos. El mestral en canvi aquesta setmana bufarà poc al sud.