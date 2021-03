El nou anunci d’Estrella Damm recorda l’excel·lència de la cuina i dels productors del país, que els ha portat a ser els millors del món

“Sento agraïment total a la idea i a la iniciativa que ha fet Damm”, diu la cuinera Carme Ruscalleda, que és una de les protagonistes del nou anunci d’Estrella Damm, que porta per nom Xefs i té com a objectiu recordar l’excel·lència de la cuina i dels productors del país malgrat els moments difícils que estan vivint.

L’anunci comença a cala Montjoi, amb imatges de la llosa característica del restaurant El Bulli i amb el cuiner Joan Roca, del Celler de Can Roca, que diu, tot mirant al mar: “Hem pres les mesures necessàries i, quan ens ho han demanat, hem tancat”. Tot seguit, el cuiner Ferran Adrià es reuneix amb Joan Roca i els dos junts valoren el que està vivint el món de l’hostaleria amb la pandèmia: “Diuen que estem en un moment de transformació total, que res tornarà a ser com era, que venen temps difícils”.

Tot seguit, es posen a caminar pels corriols del cap de Creus i es van retrobant amb altres cuiners, com Dabiz Muñoz, del restaurant Diverxo de Madrid; Marc Gascons, dels Tinars de Llagostera, i Paco Pérez, del Miramar de Llançà, que exposen el pla que han ideat per tirar endavant: “Col·laborarem amb els millors productors, treballarem de sol a sol, seguirem buscant l’excel·lència, cuidant obsessivament cada detall, amb el màxim nivell de professionalitat i dedicació. Investigarem, innovarem, crearem...” I d’aquesta manera, a poc a poc, gairebé quaranta cuiners relaten com continuen treballant com ho han fet sempre.

L’anunci busca emocionar l’espectador: té una escenografia preciosista i de fons se sent la cançó de Jaume Sisa Qualsevol nit pot sortir el sol, la tornada de la qual, que fa "oh benvinguts, passeu, passeu", lliga amb la idea que exposen els cuiners, que estan esperant els clients per rebre’ls de nou als restaurants. També aporta punts d’humor, que venen de la mà del cuiner Dabiz Muñoz, quan obre el tap de l’Estrella Damm de manera inesperada, i té un final estudiat, quan apareix el pastisser Jordi Roca, del Celler de Can Roca, amb una veu recuperada després de la malaltia que va patir a les cordes vocals, que assegura que la seva feina és la seva "manera de viure”.

Per la seva banda, Jaume Alemany, director de màrqueting de Damm, afirma que l’anunci té “la voluntat de posar en valor l’esforç dels cuiners, que confien en els productors” com Estrella Damm. “Som líders com a cervesers, som una de les marques més venudes a Europa, i alhora els cuiners de l’alta gastronomia aposten per nosaltres, fet que ens orgulleix, perquè si hem aconseguit que confiïn en nosaltres és per la qualitat del producte que fem”, diu Alemany.

Finalment, el pastisser Jordi Roca comenta que en el rodatge de l’anunci, al qual va assistir a l’últim moment perquè apareix a l’escena final, va constatar “l’enorme fortalesa dels cuiners i les ganes de treballar que hi ha”. Tant és així que Roca està convençut “que, quan tot plegat passi, hi haurà un esclat efervescent de creativitat que serà memorable”. Dit amb altres paraules, “els millors anys de la nostra cuina encara han d’arribar”, conclou Jordi Roca.

