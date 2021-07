La méteo: males condicions per fer front a l'incendi de Llançà

Les condicions per fer front a l'incendi de Llançà i el Port de la Selva no seran bones. El vent de nord seguirà durant la tarda i el vespre, sense bufar amb ratxes fortes, però sí de manera insistent amb cops que superaran en molts moments els 30 km/h. Això no només serà així avui, sinó que tot demà el patró serà gairebé el mateix. És possible que fins i tot demà a la tarda la tramuntana pugui reforçar-se una mica més. Tot això en un context de pujada clara de la temperatura. Avui el termòmetre ha pujat un parell de graus més que ahir a la zona, i demà la calor seguirà augmentant.

Si bé en l'incendi de Castellví de Rosanes el vent va afluixar clarament durant el vespre i la matinada, en aquest cas es tracta d'una situació molt més persistent. La tramuntana ha marcat, de fet, tota la setmana a l'Alt Empordà. En 4 dels últims cinc dies la ratxa màxima ha superat els 80 km/h a l'estació que el Meteocat té a Portbou.

Avui ha fet més calor que ahir. En moltes comarques de Girona i del Pirineu la temperatura s'ha enfilat entre 3 i 5 graus més que ahir. D'entre les màximes més altes destaquen els 35 graus de Vinebre, Benissanet i el Masroig, els 34 de Falset, els 33 de Tortosa i els 32 de Girona i de Lleida. La mitjana de les màximes per al conjunt de Catalunya ha arribat a 27,5 graus, encara algunes dècimes per sota del que tocaria.

El cap de setmana serà totalment d'estiu: predominarà el sol, les nuvolades de tarda en punts de muntanya seran escasses i la temperatura serà cada cop més alta. Demà farà més calor que ahir i diumenge més que demà. A partir de diumenge les màximes ja saltaran per sobre dels 35 graus en força comarques interiors, i la sensació tèrmica arribarà també a aquest llindar a la costa.

Durant la primera part de la setmana que ve la temperatura encara pujarà més. No hi haurà canvis bruscos, però les temperatures de més de 35 graus es consolidaran a l'interior i la xafogor i les nits de mal dormir s'instal·laran a la costa. És possible que a mitjans de la setmana que ve la calor ja arribi a ser puntualment extrema, amb màximes que podrien arribar als 40 graus a Ponent.

Encara és incert com serà la segona part de la setmana. És bastant probable que entre dimecres i dijous la calor arribi al punt més alt d'aquest estiu fins ara, i a partir d'aquí el més probable és una normalització de la temperatura, tot i que això encara és poc clar. Aquests dos mapes d'anomalies de temperatura previstes pel Centre Europeu de Predicció dibuixen la idea: la setmana que ve les temperatures seran clarament més altes del que tocaria, però en canvi el tram final de juliol podria ser més normal.