Les pluges guanyaran protagonisme a partir del vespre

Escolta aquí la previsió del temps

Matí amb alguns plugims i ruixats molt dispersos en comarques de l'oest. Durant bona part del dia plourà ben poc, però a mesura que s'acosti el vespre els xàfecs guanyaran protagonisme, sobretot al Pirineu i Prepirineu. També es podrien escapar quatre gotes a la Catalunya Central i en comarques de Girona, però en general aquest dimarts no farà falta el paraigua.

De nit cal tenir en compte que els ruixats guanyaran protagonisme a prop de mar, sobretot a la costa central i a la Costa Brava. Entre la matinada i dimecres al matí les pluges sí que poden arribar a deixar 5 o 10 l/m2 en molts d'aquests indrets. En general demà serà un dia mig ennuvolat i insegur. Més enllà d'aquests xàfecs a la costa, només s'escaparan ruixats destacables al Pirineu.

Dijous seguirem amb un patró de temps amb molts núvols i temps insegur. En aquest cas les pluges afectaran sobretot les Terres de l'Ebre i el nord del País Valencià, on es podrien acumular les precipitacions més abundants de la setmana. Dijous és possible que en punts del Montsià i del Baix Ebre s'hi arribin acumular més de 20 o 30 l/m2. En canvi, a la resta gairebé no plourà, i només al Pirineu s'hi podrien anar escapant també algunes pluges i nevades minses.

S'acaben les glaçades però en canvi els migdies seran més freds. Demà i dijous continuarà la tendència a la baixa de les temperatures diürnes, fins al punt que moltes màximes es quedaran fins i tot per sota dels 15 graus. La primavera encara seguirà coixejant fins divendres.

Tot apunta que per Sant Jordi el temps serà molt diferent. Tot i aquest context d'inestabilitat, de cara a divendres ja es pot dir amb força confiança que no plourà, tampoc en punts de muntanya. El pas d'un front segurament farà que el sol predomini més al matí que a la tarda. La temperatura pujarà clarament respecte els últims dies: el migdia de divendres es tornarà a arribar als 20 graus en algunes comarques i si bé no farà calor, sí que es notarà un ambient de primavera.

El cap de setmana també començarà sense pluja, però és incert si amb gaire sol. És possible que dissabte i diumenge siguin dies com a mínim mig tapats, i segurament hi haurà moments de nuvolositat abundant. Dissabte no plourà i diumenge tampoc s'entreveu un dia mogut, però podrien començar a aparèixer algunes pluges minses per ponent.

A llarg termini res fa pensar en cap nova entrada d'aire fred. El cap de setmana i la primera part de la setmana que ve seran força normals per ser finals d'abril. Els ruixats probablement reapareixeran al Pirineu i Prepirineu a partir de dilluns, i no és descartable que llavors torni a ploure de forma més extensa.