La població d'óssos als Pirineus creix fins als 70 exemplars el 2021

BarcelonaLa població de l'ós bru segueix consolidant-se a poc a poc al Pirineu. El Grup de Seguiment Transfronterer de l'Ós Bru als Pirineus (GSTOP), l'equip de la Generalitat que segueix l'evolució d'aquesta espècie de mamífers al territori català, ha compatibilitzat una setantena d'exemplars el 2021, la xifra més alta dels últims anys. Els experts han registrat també una quinzena de naixements de vuit femelles diferents. Es tracta de la segona xifra més alta registrada, després de la del 2020, amb 16 cries . Dels 70 ossos detectats, 36 són adults, 19 són subadults i 15 són cadells. El recompte ha determinat que l'any passat hi havia 34 femelles i 32 mascles, i que entre els 15 cadells hi ha 6 femelles, 5 mascles i 4 de sexe no identificat.

Des del 2018, la població d'ós bru ha ampliat en 18 els seus exemplars, partint de 52. El creixement més pronunciat es va produir el 2020, quan va passar de 59 exemplars a 68. Fent un balanç més extens, des del 1996 –quan es van recaptar les primeres dades– fins al 2021, l'índex d'assentament als Pirineus de l'espècie és positiu: han nascut un total de 114 cries, de 62 ventrades diferents, mentre que s'han donat per morts una novena exemplars. L'ós Goiat, un mascle d'os bru conegut per diversos atacs a bestiar que havia perdut el collar de control el 2020 i del qual no es tenia més informació, és un dels pares de les noves cries.

Totes aquestes dades s'han presentat en el balanç anual de la població i de les actuacions de seguiment i conservació dutes a terme l'any passat pel grup de seguiment. "Les xifres fan referència al nombre mínim d'óssos detectats durant un any en una àrea geogràfica determinada, que en aquest cas comprèn 6.500 quilòmetres quadrats", han explicat membres de l'equip de seguiment.

El grup, format per representants del departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; el Cos d'Agents Rurals; el Consell General d'Aran, i els governs d'Andorra, França i l'Aragó, ha indicat en l'informe que "s'han recollit un total de 2.979 indicis en tot el Pirineu, dels quals 1.194 a Catalunya i la Vall d'Aran". Tot i que la majoria dels indicis són rastres de pèls, s'han produït gairebé una cinquantena d'observacions. Totes aquestes mostres recollides en l'últim any s'han pogut analitzar als laboratoris de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i al laboratori francès Antagène. De tota la població d'ós bru detectada al Pirineu, a Catalunya i al territori aranès hi corresponen 23 ossos adults, 6 subadults i 9 cadells.

Rastreig de les poblacions de llops

El rastreig d'óssos no és l'únic seguiment que impulsa Catalunya. Seguint la tònica del Grup de Seguiment Transfronterer de l'Ós Bru, hi ha el projecte LoupO, que pretén desenvolupar un pla integrat i estandarditzat per a la monitorització i el seguiment de les poblacions de llop dels Pirineus i crear una base de dades comuna entre països. Busca també afavorir l'aparició de mesures per millorar la convivència del llop i l'ós en un territori marcat per l'activitat humana. Aquesta iniciativa finalitzarà al mes de maig després de 31 mesos de recerca d'informació i rastreig d'espècies i permetrà als experts realitzar una estimació de la població de tots dos carnívors.