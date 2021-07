La méteo: ruixats irregulars i fresca a l'espera del pic de calor més fort fins ara

BarcelonaEl pas d'un front ha tapat bastant el cel durant el matí, però ha deixat poques pluges. Fins ara els ruixats més destacables d'avui han afectat les comarques de l'extrem sud de Catalunya: destaquen els 18 l/m2 acumulats al PN dels Ports, els 11 de Tortosa, els 6 de Mas de Barberans i els 5 del Perelló. També n'han caigut 4 a Igualada, 3 a Manresa, i moltes gotellades que han deixat dècimes de litre o ni tan sol això.

La calor s'ha moderat clarament respecte els últims dies. Les temperatures més altes d'avui han sigut els 32 graus de Vinebre i de Seròs, els 31 de Terrassa, i els 30 de Lleida i de Valls. La mitjana de les màximes per al conjunt de Catalunya s'ha quedat en 25,5 graus, que és el valor més baix del juliol fins ara, són gairebé 3 graus menys dels que sol haver-hi en aquest moment de l'any.

Al vespre, durant la nit i demà al matí els ruixats seguiran apareixent de manera molt sobtada. De nit se'n podrien formar entre el Garraf i el Penedès, a prop de mar, però els més probables descarregaran al Pirineu oriental i en comarques interiors de Girona. Alguns d'aquests xàfecs podrien deixar 10 o 20 l/m2 en poca estona. Temps insegur a l'est fins demà a primera hora de la tarda. La tramuntana bufarà amb ganes al nord de la Costa Brava a partir d'aquest vespre i durant bona part de demà. Alguns cops de vent superaran els 50 km/h.

Avui farà menys calor que ahir, i la temperatura nocturna també seguirà baixant durant les dues pròximes nits, sobretot la de dijous a divendres, que serà la més clarament fresca. Fins divendres la calor serà molt suportable i la temperatura fins i tot serà més baixa del que tocaria en alguns moments.

El cap de setmana una potent entrada d'aire càlid dispararà el termòmetre fins als valors més alts de l'estiu fins ara. El pic de temperatura es produirà entre diumenge i dilluns. Cal tenir en compte la possibilitat que diumenge se superin els 40 graus en algunes comarques de Ponent o en punts de l'Empordà. Encara hi ha incertesa sobre fins a quin punt la calor podria ser extrema, però sí que és probable que aquest pic de temperatura sigui més extrem que el del juny.

La calor serà especialment forta al sud de la Península. La temperatura podria arribar a superar els 45 graus a Còrdova i Sevilla, mentre curiosament a Astúries no es passarà de 21 o 22 en tot el cap de setmana. El xoc de masses d'aire entre el nord i el sud de la Península serà fort, i tot apunta que de cara a la setmana que ve la massa d'aire més fresc serà la que s'imposarà. Per tant, el pic de temperatures molt altes no durarà més de dos dies, i la setmana que ve podria tornar a tenir moments de molta fresca per ser ja ben entrat el juliol.