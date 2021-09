La méteo: gir cap a la tardor i risc d'alguns ruixats de cara a dimecres

BarcelonaAquesta matinada ha sigut més fresca que les anteriors, però a prop de mar moltes temperatures mínimes encara s'han mantingut a prop dels 20 graus. Al centre de Barcelona, de fet, no s'ha baixat de 21,2. La mitjana de les mínimes s'ha situat en 12,9 graus, encara un grau i mig per sobre de la mitjana dels últims 12 anys per aquesta data. A mitjans de la setmana passada la temperatura va ser d'octubre en alguns moments, però en general les nits del setembre estan sent força més suaus o càlides del que tocaria.

Avui al migdia farà més calor que ahir, sobretot en comarques de l'oest on les màximes seran un parell de graus més altes. Sensació de final d'estiu i sensacions tèrmiques de fins a 30 graus. També la temperatura comença a baixar a les Balears, on els últims dies hi ha hagut nits de mal dormir estranyament tardanes. Finalment, divendres passat la mínima al Port de Palma va ser de 24,7 graus. Una nit de tan mal dormir tant tard en el calendari no té precedents com a mínim des del 1978. La mínima de més de 24 graus més tardana fins ara al Port de Palma data del 21 de setembre del 2019 i va ser de 24,2 graus.

La setmana ha començat amb un cel força enterbolit per núvols prims, sobretot en comarques de l'oest de Catalunya. Amb el pas del matí els núvols prims aniran minvant i a la tarda el cel quedarà més serè. Demà també circularan bandes de núvols alts que enterboliran el cel, però no plourà enlloc.

Dimecres arribarà un dels canvis de temps de la setmana. El temps serà més insegur en comarques centrals i de l'est, on es podrien escapar alguns xàfecs sobtats. A primera hora hi podria haver ruixats locals entre el Garraf, el Penedès i el Camp de Tarragona, però els xàfecs més probables afectaran comarques de Girona i de la Catalunya Central a partir del migdia. Fenòmens bastant aïllats.

Aquesta mena d'estiuet dels últims dies s'acabarà aviat. Demà farà una mica més de fresca que avui, i a partir de dimecres la sensació de mes d'octubre s'anirà imposant coincidint amb el canvi de mes. Aquesta setmana no serà una setmana de final d'estiu, sinó més aviat una setmana en què l'arribada de la tardor s'anirà confirmant. A partir de dimecres la temperatura serà entre 3 i 5 graus més baixa que avui.

Més enllà dels ruixats de dimecres, estem pendents també de possibles pluges durant el cap de setmana. Encara hi ha molta incertesa sobre això, però entre dissabte i diumenge no és descartable una situació de precipitacions que puguin afectar sobretot punts de la Catalunya Central i comarques de la costa i del prelitoral. Aquest escenari d'un cap de setmana plujós no és el més probable a hores d'ara, però sí que hi ha prou indicadors per tenir-lo en compte.

Tampoc és gens clar com serà la temperatura a partir del cap de setmana. Tots els escenaris estan oberts, inclosos els més extrems, que significarien o bé una arribada prematura del fred o un retorn a la sensació d'estiu. Caldrà seguir-ho.