Entrevista amb Ibai Llanos: “Potser soc la mena de persona que els cau bé als jugadors"

Rory Smith / The New York Times

A fora, sota la fulgurant brillantor del sol de París, els mitjans de comunicació del món s’apinyaven als voltants del camp al Parc dels Prínceps. Els productors manipulaven nerviosament les càmeres i els micròfons. Els reporters parlaven de manera diligent per omplir el temps en antena abans del seu espai d’entrevista assignat.

Havien d’acatar instruccions estrictes i acceptar les restriccions: tres preguntes cadascun, pocs minuts només per obtenir els detalls de la història esportiva més important de l’estiu, per arribar al centre d’un traspàs que ha posat fi a una era i ha marcat l’inici d’una altra. I, llavors, s’acabaria el seu temps i Lionel Messi marxaria.

La situació d’Ibai Llanos era una altra. El van acompanyar pel túnel dels jugadors juntament amb dos dels seus amics, Ander Cortés y Borja Nanclares. No portaven equip d’àudio. Van gravar amb un mòbil. Tot i així, Llanos tenia, en aquell moment, una audiència de mig milió de persones atentes a la seva transmissió.

Llanos, de 26 anys, sense realment intentar-ho o proposar-s’ho, havia usurpat el lloc de tots els mitjans del planeta. La primera entrevista de Messi després d’abandonar el Barça per firmar amb el París Saint-Germain (PSG) no seria amb un canal de televisió o amb un diari de renom, sinó que s’emetria en exclusiva pel canal de Twitch de Llanos.

Durant els últims dos anys, Llanos ha entrevistat els noms més destacats del futbol, des de Sergio Ramos fins a Paulo Dybala. Ara té algunes estrelles, com Sergio Agüero, entre les seves amistats, i d’altres, com Gerard Piqué, entre els seus socis.

Els futbolistes que sovint desconfien dels mitjans s’han mostrat contents de passar dues hores conversant amb Llanos a Twitch, el servei de transmissió en directe propietat d’Amazon. Això l’està convertint en una revelació de l’era d’internet a Espanya i, a vegades, ha provocat recels entre els periodistes de mitjans més tradicionals, que envegen l’accés que té a les grans figures i menyspreen la seva falta de formació professional.

L’entrevista amb Messi va ser, de lluny, el moment més destacat de la seva relativament breu carrera. També va ser, des d’una perspectiva periodística, poc ortodoxa. Llanos estava nerviós. Quan va veure el vídeo més tard, es va adonar que havia estat fent girar un bolígraf amb els dits durant tota la conversa amb l’astre argentí sense adonar-se’n. “M’ha creat una certa sensació de vertigen”, va dir.

Els futbolistes estan contents de passar-se hores parlant amb ell a Twitch

Subjecte a les mateixes restriccions que tots els altres, Llanos va preguntar a Messi: “¿Tu creus que vaig menjar massa?”, fent referència al sopar de comiat que el futbolista havia celebrat amb alguns dels amics més pròxims a Barcelona un parell de dies abans. “¿Em vaig comportar bé?”, va insistir Llanos. Messi li va assegurar que sí.

Llanos va formular a Messi només una pregunta relacionada amb el futbol, sobre l’atractiu de jugar amb Neymar i Kylian Mbappé, i per això hi va haver només una resposta relacionada amb el futbol, contestada amb aquella veu monòtona que els jugadors adopten quan es parla del seu esport. Majoritàriament, la conversa va ser lleugera i cordial. La intimitat es va trencar perquè Llanos es va referir al millor futbolista del món al llarg de l’entrevista com a Messi. No Lionel, no Leo, no senyor Messi, sinó amb la paraula que apareix al dorsal de la seva samarreta, entre un nom honorífic i un malnom de pati d’escola.

Això va ser exactament el que Llanos havia promès. “No li preguntaré sobre l’esquema de Pochettino”, va explicar a l’audiència poc abans d’entrar al túnel per anar a entrevistar Messi. Llanos no és un periodista. No pretén ser-ho. No intenta convertir-se en un. I això és el que li va permetre obtenir l’exclusiva que tots els periodistes anhelaven.

Entrevistant Messi, Llanos ha passat al davant de tots els mitjans del planeta

Llanos ha sigut un streamer des d’abans que la paraula existís. Als 15 anys, ell i alguns amics de Bilbao, la seva ciutat natal, van crear un canal de YouTube al qual pujaven vídeos on apareixien jugant a un videojoc de la saga Call of duty. “Estava creixent, però no era tan normal en aquell moment veure videojocs a YouTube”, assegura Llanos.

Van construir una audiència petita però impressionant -alguns vídeos van atraure 20.000 espectadors, va comentar- i van generar una mica de diners. “Eren 30 euros al mes, o alguna cosa així”, va assenyalar. “No eren diners per poder viure, només per comprar una mica d’equip. Era una afició, un passatemps. No era un negoci”.

Encara estava decidint amb què es volia guanyar la vida quan va veure un anunci per a una audició de la Lliga de Videojocs Professional (LVP), la lliga d’esports electrònics d’Espanya, que buscava comentaristes. Cortés i ell van omplir la sol·licitud i, l’agost del 2014, van obtenir la feina.

Inicialment, el sou va ser “poca cosa”, diu Llanos, però es va beneficiar de l’energia incipient no només de la companyia, sinó també de l’entorn. “Hi havia molt de carinyo”, diu. A mesura que la lliga creixia, el seu perfil també va créixer. “Hi va haver més i més esdeveniments, així com col·laboracions amb marques i atletes”, recorda. Se’n va anar a viure a Barcelona i va participar en una publicitat per al llançament de la PlayStation 5.

No obstant això, no va ser fins a l’any passat que Llanos es va convertir en un fenomen cultural més tradicional. Va deixar la LVP poc abans del començament de la pandèmia -“hi va haver un lleuger canvi generacional i em vaig sentir saturat”- i es va dedicar a crear contingut per a un equip d’esports, G2 eSports, retransmetent en directe al seu propi canal de Twitch. Cortés, Nanclares i altres creadors s’hi van unir.

Tot va canviar amb la pandèmia. A mesura que Espanya va entrar en confinament, amb la seva població enclaustrada a casa, Llanos va veure com les seves xifres d’audiència es disparaven: el seu canal de Twitch actualment té 7,8 milions de seguidors, cosa que el converteix en un dels deu creadors amb més seguidors a la plataforma. El seu canal de YouTube n’atrau una quantitat similar.

Després d’anunciar plans per a una versió virtual de LaLiga -per omplir el forat que va deixar el torneig suspès-, va resultar que diversos jugadors de perfil alt ja figuraven entre els seus admiradors, incloent-hi Sergio Reguilón, el defensa del Tottenham; Borja Iglesias, ara del Real Betis, així com el nou company d’equip de Messi al PSG, Achraf Hakimi.

“Hi ha molts futbolistes que juguen a videojocs en el seu temps lliure -diu Llanos-. I com que no podien sortir, perquè durant el primer confinament no tenien entrenaments ni partits, van tenir més temps per dedicar-s’hi”.

Però el seu convidat més important potser ha sigut Aymeric Laporte, el defensa del Manchester City i la selecció espanyola. “Laporte ja em seguia -explica Llanos-. Vam acordar jugar al Fortnite i retransmetre-ho, i mentre jugàvem em va dir que li havia enviat un missatge a Sergio Agüero i l’havia convidat a jugar. Em va preguntar si estava d’acord que se’ns unís. Era el seu primer cop a Twitch”.

Altres jugadors han seguit el seu exemple. Fa uns mesos, Llanos va llançar una secció setmanal d’entrevistes llargues al seu canal titulada Charlando tranquilamente. Futbolistes com Dybala, el davanter de la Juventus; Ramos, l’excapità del Real Madrid, i el mateix Agüero hi han aparegut com a convidats.

Que un streamer de 26 anys pugui atraure noms d’aquesta magnitud va desencadenar les crítiques dels mitjans de comunicació tradicionals.

“Qui és? Ara està de moda parlar amb l’Ibai. Jo vaig trucar a Agüero per parlar-hi i em va guanyar l’Ibai. Em guanya l’Ibai i m’he de retirar”, diu el locutor argentí Gustavo López. “Parlen amb els poderosos, amb els que guanyen diners. Nosaltres, que som humils, que guanyem pocs diners i en pesos, som ingenus”. Altres es van burlar de Llanos dient que era més un “animador” que no pas un periodista.

Alguns periodistes el menyspreen dient que és un “animador” i no un professional

Per a Llanos, tanmateix, aquesta és la qüestió. “Potser soc la mena de persona que els cau bé”, diu sobre els jugadors. “Una mica diferent”. No intenta furgar en les seves vides personals. No mira de fer-los preguntes incòmodes sobre el que, per a ells, només és la seva feina. En canvi, intenta parlar-hi de la manera més informal possible, mentre fan alguna cosa -jugar a videojocs- que els agrada.

“Venen perquè els agrada -diu-. No se’ls paga. Venen perquè volen venir”.

En la motivació dels jugadors, però, potser hi ha una mica més de càlcul. “Twitch és la plataforma de la generació Z”, diu Julián Aquilina, especialista en radiodifusió a la firma d’investigació de mitjans Enders Analysis. “Capta especialment usuaris molt joves i majoritàriament masculins. És un públic molt diferent del de les emissores tradicionals”. Llanos ofereix una ruta preuada cap a aquesta audiència: la seva entrevista amb Dybala, per exemple, va atraure més de 100.000 espectadors en directe, la majoria adolescents.

En tot cas, el que és indubtable és que les principals estrelles de futbol consideren que són entrevistes més atractives que les convencionals. “Twitch se sent més com una comunitat”, diu Aquilina. “És molt més interactiu”. Per a almenys un dels convidats de Llanos, el que resultava interessant era que parlar amb ell no era com fer una entrevista. No hi havia càmeres ni equip d’àudio ni preguntes de pregunta i resposta ni una estructura definida. Els jugadors se senten segurs parlant amb algú que és com un amic.

El secret del seu èxit és que els jugadors se senten segurs al seu costat

Aquest, al final, ha sigut el secret del seu èxit. Llanos i Agüero s’han fet tan amics que el davanter el va convidar, sense que ell ho sabés, al sopar de comiat de Messi a Barcelona. La trobada li va valer a Llanos la invitació a París, a la presentació de Messi, i la seva exclusiva mundial.

Aquella nit, a la taula, també hi havia un altre futbolista que ara ja és un fix en l’òrbita de Llanos: Gerard Piqué. El defensa del Barcelona va ser el primer convidat de la seva secció d’entrevistes; ara és, en la pràctica, el soci de Llanos.

A l’agost, tots dos van comprar un equip d’eSports. Això va ser després que el hòlding que presideix Gerard Piqué, Kosmos, comprés els drets per a Espanya de la Copa Amèrica d’aquest estiu i la seva retransmissió a través del canal de Twitch de Llanos. Va fer el mateix amb el primer partit de Messi amb el PSG el mes passat.

Aquest partit també es va emetre per Telecinco. Al voltant de 6,7 milions de persones van veure almenys un tros del partit per televisió; Llanos va atraure uns dos milions d’espectadors (tot i que també tenen molts seguidors a Amèrica Llatina, motiu pel qual les xifres no són directament comparables).

És un enfocament que podria acabar sent bastant habitual, diu Aquilina. “Twitch s’està convertint en una emissora. Amazon ha fet això amb alguns partits de la NFL, que ha retransmès per Twitch i per Prime. Si tens els d rets d’alguna cosa, el millor que pots fer és distribuir-la per totes les teves plataformes: pots vendre els drets de retransmissió, però seguir tenint encara una mica de presència en línia”.

Llanos no pensava en això aquell dia a París, diu. Intentava tenir a ratlla els nervis de “la pressió més gran” que diu haver sentit mai i es meravellava una mica de poder fer aquella entrevista amb dos dels seus millors amics. La combinació va ser suficient per crear-li la sensació de mareig que provoca el vertigen. No obstant això, Llanos i la revolució que representa no sembla que s’hagin de moure de lloc. S’acostumarà a l’altura.