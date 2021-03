La méteo: migdies suaus a l'espera d'un gir que farà tornar el fred i la neu

BarcelonaEl vent de mestral ha fet que aquest inici de setmana la temperatura hagi pujat força en algunes comarques del sud. D'entre les temperatures màximes destaquen els 21 graus de Tarragona, els 20 d'Amposta i de Tortosa, i els 19 de Vilafranca del Penedès, Reus i la Seu d'Urgell. On més ha pujat la temperatura respecte ahir és al Pirineu i al nord-est, a Girona a primera hora de la tarda el termòmetre ha arribat als 17 graus, cinc més dels que hi havia ahir a la mateixa hora.

Tot i l'ambient suau del migdia, aquest matí ha fet falta abrigar-se. Després d'un mes de febrer gairebé sense fred a les nits, en aquest tram central del mes de març estan tornant temperatures nocturnes més baixes. En tot el mes de febrer no hi va haver nits tan fredes com les últimes. La mitjana de les temperatures mínimes per al conjunt de Catalunya va arribar dimecres passat a 0,3 graus, el valor més baix des del 19 de gener.

Encetem una setmana que ens portarà una visita tardana del fred i la neu, però demà i dimecres tot això encara no es percebrà. És més, la temperatura pujarà un parell de graus en molts indrets i la sensació al migdia serà molt primaveral. Fins dimarts, la tramuntana i el mestral seguiran bufant amb cops moderats, sobretot al nord de la Costa Brava. Fins dijous només hi haurà alguns intervals de núvols al vessant nord del Pirineu.

Caldrà estar molt atents al canvi de temps que hi haurà durant la segona part de la setmana. Com ja us hem anat explicant des de fa alguns dies, entre divendres i l'inici del cap de setmana una entrada d'aire fred provocarà un retorn a l'ambient d'hivern i la possibilitat de nevades a cotes baixes. Divendres serà clarament el dia amb més inestabilitat, i és probable que hi hagi precipitacions destacables en moltes comarques de l'est, sobretot a la costa i al prelitoral centrals però també en comarques de Girona.

També és molt possible que la cota de neu arribi a baixar fins als 500 metres, i que en alguns casos sigui inferior, de manera que ens podríem trobar en un escenari amb ruixats de neu a la Catalunya Central o fins i tot a la serralada litoral entrada la segona quinzena de març. Encara hi ha incertesa sobre això, però són bastant probables tant el fred com el fet que la neu s'arribi a fer present fora del Pirineu. A Menorca i a Mallorca també és molt possible que divendres plogui amb ganes i la neu podria arribar a caure també en punts alts de la serra de Tramuntana.

Dissabte encara pot ser un dia variable i insegur, però les opcions de pluja i neu seran bastant més baixes. Precisament dissabte a dos quarts d'onze del matí entrarem oficialment a la primavera, però el cap de setmana quedarà encara una sensació molt hivernal, i caldrà tenir en compte la possibilitat de glaçades tardanes tant en comarques interiors com en punts del prelitoral. Tot fa pensar que no serà fins entrada la setmana que ve que es notarà un ambient més primaveral. El canvi de temps anirà acompanyat d'un vent de gregal que arribarà a bufar amb cops de 60 o 70 km/h a la costa, i que provocarà molt mala mar a partir de divendres.