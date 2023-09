Els 10 millors plans d'oci per aquest cap de setmana

1 Comparteix el teu testimoni sobre els anys daurats de l’Hotel Rosaleda Hotel Rosaleda / Divendres 22 de setembre d’11 a 13 hores i de 16 a 18 hores

Jornada de recull de la memòria oral de l’Hotel. Si tens records d’aquella època que vulguis compartir, contacta amb nosaltres i farem el possible per entrevistar-te i enregistrar el teu testimoni.

2 Mercat A_S quitequivol, reciclatge circular Plaça de les Fontetes, la Massana / Dissabte 23 de setembre de les 11 a les 14 hores

Mercat de reciclatge circular. Tens material a casa que ja no utilitzes i creus que pot ser de servei per algú altre? Vols afavorir la reutilització d'estris que ja no són útils per a tu?

3 Cicle ‘30 anys de clàssica’, música i patrimoni Per tot el Principat / Del dissabte 23 al diumenge 24 de setembre

El cicle ‘30 anys de clàssica’ amb motiu de la celebració dels trenta anys de la Fundació. Compta amb set concerts en format de cambra i les actuacions seran a les esglésies romàniques del país, fent un recorregut per tot el territori i compta amb la col·laboració de l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra. Els programes són marcadament clàssics per homenatjar els trenta anys de trajectòria de l’ONCA iniciats al 1993 amb Gerard Claret. Els repertoris centrats en autors com Bach, Haendel, Bocherini, Saint Saëns, Corelli, Elgar, Telemann, Leclair, Bartók, Mozart, Tchaikovsky, Haydn i Brahms, entre altres, ofereixen una pinzellada clàssica d’obres populars, de peces que han fet història i que han esdevingut el testimoni de pàgines musicals importants de la música de cambra.

4 Vila Medieval de Sant Julià de Lòria Sant Julià de Lòria / Del 22 al 24 de setembre

La 20a Vila Medieval de Sant Julià de Lòria arriba a la parròquia del 22 al 24 de setembre carregada de novetats i amb una nova ambientació. La iniciativa comptarà amb un total de 75 activitats i 65 parades i coincideix amb la celebració de les segones Jornades de Bruixeria, del 18 al 14 de novembre, i l'exposició L'Andart, del 15 de setembre al 15 de novembre. La majoria d'activitats es concentraran a la plaça Major i a la plaça de la Germandat. A la primera ubicació s'hi situaran les demostracions d'oficis, les quals, tot i que segueixen la tònica usual de l'esdeveniment, són pràcticament noves, i també, per primera vegada, un campament de vikings, on es mostrarà com vivia la civilització. Quant a la plaça de la Germandat, s'hi ubicarà un carrusel i una roda i diversos jocs per als més menuts, a banda de la instal·lació d'un espai gastronòmic, en substitució del Centre cultural, inhabilitat a causa de l'incendi.

5 Art, música i dansa amb les dones com a protagonistes Unnic / Dissabte 23 de setembre a les 23.30 hores

La presentació de noves propostes per engrescar el públic no s'aturen a Unnic. El centre prepara un esdeveniment especial de cara a aquest dissabte a la nit en el qual es combinarà art, música i dansa i on les dones seran les protagonistes. Així, sota el nom 'Be a Women', la discoteca del recinte viurà una jornada on els temes que punxarà la Dj Patricia Mantovani es combinaran amb les obres pictòriques que crearà en directe l'andorrana Ona Saumell. La proposta d'Unnic donarà el tret de sortida a les 23.30 hores i s'allargarà, aproximadament, fins a les 3.30 hores. A partir d'aquest moment, serà el torn del Dj resident Blade, qui allargarà la festa fins a les cinc de la matinada. L'entrada és lliure per al públic major de 18 anys, però també es poden reservar zones VIP trucant al telèfon 678 061.

6 2es Jornades de Bruixeria d'Andorra Sant Julià de Lòria / Fins al 4 de novembre del 2023

Les segones jornades de bruixeria d'Andorra tindran lloc del 18 de setembre al 4 de novembre a Sant Julià de Lòria amb una vintena d'activitats programades, tal com s'ha presentat aquest dimarts al matí. Així doncs, la mateixa enguany les jornades s'han organitzat en tres blocs, un de literari i acadèmic, un de popular i lúdic i un de cinematogràfic i expositiu. Aquest any els horaris s'han adaptat perquè el públic pugui assistir a les activitats després de treballar, i per aquells que no siguin a Andorra les xerrades es retransmetran en 'streaming' pel canal youtube del comú.

7 Abans miràvem la lluna per tot Sala Sergi Mas, Sant Julià de Lòria / Fins al 4 de novembre del 2023

"Abans miràvem la lluna per tot" reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, la mostra es completa amb peces de Patrimoni Cultural d'Andorra vinculades amb antigues formes de predicció del temps o de protecció davant de tempestes o pedregades. Amb aquesta recerca s'han recollit la memòria, les percepcions i relats que tenen com a base la relació de la meteorologia amb les formes de vida local. Està organitzada en quatre àmbits: l'estudi etnogràfic centrat en la figura de Violant i Simorra, com predir i canviar el temps amb diferents mètodes i creences, la mitologia i el vocabulari, i l'evolució, és a dir, com canvien aquestes maneres de predir amb l'arribada de l'electricitat. Activitat gratuïta.

8 ‘El ciclista darrera la pista’ Bici Lab Andorra – Andorra la Vella / Fins al diumenge 31 de desembre del 2023

El Nadal és un temps per estar en família, des del Bici Lab Andorra us proposem una activitat familiar per a passar temps de qualitat amb els més petits de la casa, tot descobrint, de forma divertida i didàctica el museu. Us hem preparat el joc de preguntes “El ciclista darrere la pista” perquè descobriu jugant l’evolució d’aquest giny al llarg dels seus dos-cents anys d’història, buscant entre la col·lecció les bicicletes que us ajudaran a resoldre els diferents enigmes. L’activitat es posarà en marxa el dimecres 21 de desembre, està pensada per jugar en família i recomanada per a infants de 6 a 12 anys, així com adaptada a català, castellà, francès i anglès, per a què el màxim nombre de famílies en puguin gaudir. El preu de l’activitat està inclòs dins de la tarifa de visita de l’exposició permanent.

9 Taller d’iniciació a la dansa del ventre Andorra la Vella / Dimecres en tres torns: a les 17.45, a les 19.15 i a les 20.45 hores

La dansa del ventre és una dansa perfecta per a les dones de totes les edats, ja que tonifica el sòl pelvià, potencia la feminitat i millora l’autoestima i l’autoacceptació. Les classes s'imparteixen al carrer Ciutat de Valls, 25.

10 La pel·lícula de la setmana: ‘After. Aqui acaba todo’ Cinemes Illa Carlemany / Sessions a les 17.45 a les 19.45 i a les 22 hores

Hardin continua lluitant per seguir endavant. Aclaparat pel bloqueig de l'escriptor i la dolorosa ruptura amb Tessa, Hardin viatja a Portugal buscant una dona a qui va fer mal en el passat... i per trobar-se a si mateix. Amb l'esperança de recuperar Tessa, s'adona que necessita canviar la seva manera de ser abans de poder comprometre's definitivament.