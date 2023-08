Els 10 millors plans pel cap de setmana

1 Grup d’havaneres ‘La Xarxa’ Antiga Caserna de Bombers d’Andorra la Vella / Divendres 11 d’agost a les 19 hores

En el context del festival Ritmes Capital Musical hi haurà el concert del grup d’havaneres ‘La Xarxa’, amb més de trenta anys d’història i més de dos mil cinc-centes cantades, de les més noves a les més antigues i mirant de fer-ho sempre amb bon humor i professionalitat, tenint en compte que la seva millor recompensa és l’agraïment de la gent que tant estima aquest gènere musical. Entrada gratuïta.

2 XXIV Festival Internacional Orgue&nd 2023 Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria, la Massana / Dissabte 12 d’agost a les 21.30 hores

En el marc d’Orgue&nd, el Festival Internacional d’Orgue, es presenta el concert ‘Organumundi’ format per l’organista Ana Mínguez Abad i el duet ‘El Mantel de Noa’, que representaran peces de l’estil de música del món acompanyats d’instruments tant variats com l’orgue, l’arpa irlandesa, la samfoina & dukduk, el clarduk, el whistles, el shvy, l’uilleann pipe, la gaida, la gaita de botó i l’acordió diatònic. L’entrada és gratuïta amb col·lecta, i cal fer la reserva a www.amicsdelsorgues.com.

3 Promocions d’estiu al Gran Casino d’Andorra Unnic, Andorra la Vella / De dilluns a dissabte durant tot l’agost

El Gran Casino d'Andorra celebra l'estiu oferint un seguit de promocions per al mes d'agost encaminades a promocionar l'oferta del recinte. De dilluns a dissabte, de les 18 a les 20 hores, totes les persones que entrin a les seves instal·lacions tindran la possibilitat de tirar un dau amb premi assegurat. D'aquesta manera, i segons el número que surti, cada jugador podrà guanyar un premi diferent com ara una copa de cava, descomptes en consumicions a l'Sports Bar o al Red Bar, tiquets de dos euros per jugar a les 'slots' o bé repetir la tirada.

4 Viu Incles Al final de la Vall d’Incles / Dissabte 12 i diumenge 13 d’agost a partir de les 11.30 hores

‘Viu Incles’ són dos dies d’activitats per la família. La primera jornada inclou el ¡Ioga Music Experience¡ a partir de les 11.30 hores. La segona jornada, té per objectiu transformar els espais públics en espais de jocs amb instal·lacions i dinamitzacions com els jocs de fusta, animacions, jocs de fira, jocs d’equilibris i un espai per a nadons, on hi haurà estores amb joguines perquè els més petits juguin en família. Totes les activitats són gratuïtes i no cal fer reserva prèvia. Per a més informació trucar a l’Oficina de Turisme de Canillo al 753 600.

5 Observació de la pluja d’estels per Sant Llorenç Camí hidroelèctric d’Engolasters / Divendres 11 d’agost a les 22.30 hores

En el marc de les Nits d’estiu als museus, aquest divendres l’astrònom Joan Pujol guiarà l’observació de una nit tan especial com és la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. L’activitat és gratuïta però les places són limitades. Cal fer reserva obligatòria al telèfon 739111 o a fedacultura@feda.ad. S’aconsella portar una manta o estoreta per poder seure a terra.

6 Nits de música en directe a Unnic Unnic, Andorra la Vella / Cada setmana d'agost de dimarts a dissabte

Unnic ha dissenyat un programa molt variat d'actuacions i d'esdeveniments per al mes d'agost a la zona del Red Bar. Una de les principals novetats és la creació del 'Red Bar Sound', un nou concepte que ofereix al públic música en viu tots els dimarts i dimecres de les 21.30 fins a les 23.30 hores. A més a més, també suma a la seva oferta el 'Red Bar Dj Set', una proposta que té lloc tots els dijous, divendres i dissabte, de les 22.30 a les 00.30 hores, on la música dels Djs convidats és la principal protagonista.

7 Mercat d’artesans Poble d’Ordino / Del dissabte 12 d’agost fins al dilluns 14 d’agost de les 11 a les 21 hores

Mercat artesanal del poble d’Ordino amb nombroses parades d’artesans i productes agroalimentaris.

8 Festa Major de l’Aldosa Poble de l’Aldosa – La Massana / Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13 d’agost.

Aquesta setmana és el torn de la festa major de l’Aldosa, destaquem algunes activitats però el programa és més complert. Començarà el divendres 11 d’agost amb els focs d’inici de la festa major, seguit d’una botifarrada a les 21 hores i la nit serà plena d’actuacions. El dissabte 12 s’iniciarà amb la cursa de 4 km pel poble a les 11 hores del matí. Per la tarda hi ha activitats infantils com inflables i ponis. Per sopar arrossada popular al mòdic preu de 8 euros i tot seguit la nit del semàfor amb 3 Dj’s. El diumenge 13 es farà la missa solemne i a les 17:30 hores el ball de tarda amb ‘Premium Trio’. La festa acabarà amb els focs artificials de fi de festa a les 22h.

9 ‘Affresco’, espectacle de teatre, música i art Espai Columba – Andorra la Vella / Dissabte 12 d’agost a les 19 hores

Una altra activitat de les Nits d’estiu als Museus és aquest espectacle de teatre, música i art que està configurat a partir de la recreació del procés de producció d’una pintura mural al fresc, en què el pintor executa la seva obra mentre interactura amb una musa que, mitjançant l’acció i la paraula, desentranya el procés creatiu pictòric. Cal fer la reserva de manera obligatòria al 836908.

10 L’estrena de la setmana: Gran Turismo Cines Illa Carlemany / Sessions de divendres 11 a dijous 17 a les 16.15 hores, 19.15 hores i 22.15 hores

Pel·lícula d’acció de Neil Blomkamp amb Orlando Bloom, David Harbour i Archie Madekwe. El film està basat en la història real de Jean Mardenborough. La pel·lícula narra la verídica història d’un jove jugador de Gran Turisme que gràcies a les seves habilitats amb els videojocs, guanya una sèrie de competicions de Nissan per convertir-se en pilot de carreres professionals.