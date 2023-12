Què fem aquest cap de setmana?

Andorra la Vella'Els Pastorets'

Vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, Sant Julià de Lòria / 28 de desembre

L'espectacle dels Pastorets d'enguany preten ser una immersió audiovisual que inclourà escenes de les 29 edicions anteriors i que, en paraules de Carrillo "tothom s'hi veurà reflectit; remourà sensibilitats i records d'una gran part de la població". Els Pastorets es podran veure en dos passis (a les 18 hores i a les 20 hores) del 26 al 30 de desembre, i el 2, 3, 4 i 6 de gener.

Cursa popular solidària 'La Llufa'

Plaça Major, Ordino / 28 de desembre a les 20 hores

Ordino celebra aquest dijous, per primera vegada, la cursa popular solidària La Llufa, un esdeveniment que pretén recollir joguines per a la iniciativa 'Cap nen sense joguina', organitzada per Ràdio i Televisió d'Andorra. La iniciativa s'ha inclòs en el programa d'activitats de Nadal de la parròquia i la particularitat és que la inscripció consisteix en el lliurament per part dels participants d'una joguina. La proposta està especialment pensada en el públic familiar i, per tant, s'espera que grans i petits prenguin part en aquesta cursa de recorregut urbà que arrencarà a les vuit del vespre a la plaça Major. Tots els participants rebran un obsequi i un cop conclòs el recorregut hi haurà xocolata per a tothom.

'La santa innocència andorrana'

Unnic, Andorra la Vella / 28 de desembre a les 21 hores

Unnic reprèn per a aquestes festes de Nadal una nova proposta del programa Afterwork d'humor amb 'La santa innocència andorrana', un monòleg a càrrec d'Ivan Lira i Miki Legendario que tindrà lloc aquest dijous 28 de desembre a partir de les 21 hores. Les entrades ja s'han posat a la venda a un preu de 10 euros a través de la web unnicandorra.com. Els humoristes, que treballen junts des del 2009, faran una de les seves paròdies a la zona del Show Dinner. Entre el seu repertori, destaca l'habilitat d'escoltar cançons en directe i canviar la lletra a l'instant donant un toc humorístic. De fet, el seu últim 'hit' és sobre la cançó 'Labios compartidos' de Maná, que Lira i Legendario han rebatejat com 'Pisos compartidos'.

Espectacle itinerant 'Atlantis'

Canillo / 29 de desembre a les 18 hores

Es tracta d’una animació itinerant amb música incorporada que destaca per la seva espectacularitat visual, que és capaç d’aportar una història de màgia i fantasia.

Concert amb la Coral de Sant Miquel d'Encamp i la Coral de Sant Antoni de la Massana

Església de Santa Eulàlia, Encamp / 30 de desembre a les 21 hores

L'església de Santa Eulàlia d'Encamp acollirà un concert a càrrec de la Coral de Sant Miquel d'Encamp i de la Coral de Sant Antoni de la Massana. Ambdós grups s'uniran per oferir un repertori de cançons nadalenques per a tots els públics.

XXIX Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra

Encamp i el Pas de la Casa / Del 25 de desembre al 5 de gener de les 16 a les 21 hores

Torna el Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra amb una 29a edició plena de sorpreses i activitats per a infants i joves. L'esdeveniment es dividirà en dues setmanes: del 26 al 30 de gener a Encamp, al Complex Esportiu; i del 2 al 5 de gener al Pas de la Casa, al Centre Esportiu. Una gran experiència per viure durant les tardes de les vacances de Nadal i reis! Les activitats del Saló es divideixen en sis grans espais, escull el que més t'agradi i recorda que amb l'entrada pots moure't per tot el recinte sense limitacions!

'Encara els llibres', de l’artista Agusti Puig

Galeria Taranmana, Escaldes-Engordany / Fins al 12 de gener

L'artista va exposar a Andorra a la galeria d’art Carmen Torrallardona l'any 2002, galeria que jo vaig dirigir en tant que directora artística del 1998 al 2009. En aquesta ocasió, i contràriament al que va presentar aleshores, mostra quadres a gran escala. L’exposició es compon de 9 peces de gran format en colors terrosos, blancs i negres que esdevenen espais de reflexió sobre l'essència de la vida i un retorn als seus orígens més primitius i a la seva gestualitat més brutalista.

Exposició 'Caminant. Els Meus Refugis', de l'artista Naiara Escabias

L'Institucional, Parc Central, Andorra la Vella / Fins al 26 de gener

"Caminant. Els Meus Refugis" de l'artista Naiara Escabias Oferil. Aquesta mostra captivadora ens transportarà a través dels refugis íntims de l'artista, expressats a través de la seva visió única i creativitat. Us convidem a ser part d'aquesta experiència artística, descobrint les múltiples capes de significat que es despleguen en cada obra. Acompanyeu-nos en aquesta celebració de l'art i la creativitat de Naiara Escabias Oferil.

'ORLAN: El cos com a manifest'

Parc Central, Andorra la Vella / Fins a l'11 de febrer

L’exposició 'ORLAN: El cos com a manifest' s’ha plantejat com una retrospectiva concentrada d’una de les artistes més internacionals de la història de l’art contemporani: ORLAN. El cos és sempre per a l’artista un manifest i, alhora, un pretext per posar en relleu un món en el qual les desigualtats són massa sovint la pedra de toc del funcionament quotidià. La dona i el seu paper en la societat, la dona i el seu paper en el món de l’art són claus per entendre el discurs d’aquesta artista transdisciplinària. Una creadora que ha emprat tota mena de suports i tècniques per expressar-se i que, fins i tot, ha arribat a emprar el seu propi cos com a recurs artístic, intervenint-hi amb cirurgia plàstica. Aquesta vessant potser és la més mediàtica i coneguda, malgrat que ORLAN és un univers màgic i obert.

'Structural color', d'Oliver Roura

Untitled Art Contemporani, Andorra la Vella / Fins al 23 de febrer

Les obres exposades, de diverses dimensions, exploren el llenguatge particular de l'artista, colors saturats i relleus aparents que sorgeixen d'una manera de treballar molt particular. Són obres basades en l'estudi del color estructural, que és el color que resulta de les estructures microscòpiques dels objectes que interfereixen amb la llum visible, i generen com a resultat colors molt cridaners, iridiscents, i que a més varien depenent de l'angle amb què es mirin.