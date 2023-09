Els deu millors plans per aquest cap de setmana

1 Brequette, al cicle de musicoteràpia del SAAS Planta -3 de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell / Divendres 15 de setembre a les 15.30 hores

La cantant Brequette Cassie, una habitual en les actuacions musicals d'Unnic, serà la protagonista de la nova sessió de musicoteràpia que des de fa un any el SAAS organitza per als pacients de l'UCI. La cita, que tindrà lloc aquest divendres a partir de les 15.30 hores a la planta -3 de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, té com a objectiu reduir els nivells d'ansietat, dolor i estrès dels pacients crítics; millorar els seus paràmetres fisiològics com la pressió arterial, la freqüència cardíaca o respiratòria, i donar una experiència positiva a pacients i familiars en un àmbit molt tecnificat.

2 52è Ral·li d’Andorra Històric Prada Casadet, Andorra la Vella / Del divendres 15 al dissabte 16 de setembre

En el 52 Ral·li d’Andorra Històric s’hi donaran cita equips amb vehicles clàssics construïts fins l’any 2000, distribuïts en cinc categories, i que competiran en les modalitats de Velocitat, Regularitat Sport i Legend d’exhibició. La prova es disputarà en una única jornada de competició diürna, el dissabte 16 de setembre, amb tot el seu nucli esportiu, organitzatiu i de sortida i arribades ubicat a l’aparcament Prada Casadet, d’Andorra la Vella. El ral·li tindrà 251 km de recorregut dels quals 70,66 seran de velocitat/regularitat distribuïts en 8 trams, 4 dels quals diferents.

3 Xerrada: 'Meditació tibetana Shiné. Calma Mental' Hotel Roc Blanc Holistic Wellness, Escaldes-Engordany / Dissabte 16 de setembre d’11 a 13 hores i de les 15 a les 18 hores

Aprèn tècniques per controlar la ment a través de petites meditacions que ens portaran a connectar amb el nostre equilibri personal. Amb Enric Miranda, de Kailash.

4 Espectacle ‘El Petit Príncep’ Parc de la Mola, Escaldes-Engordany / Dissabte 16 de setembre a les 18 hores

El conte més famós de la literatura portat a escena amb llenguatge de dansa. Una fabulosa història de recerca de valors, com el respecte per un mateix, els altres i l' entorn. A càrrec de la cia. NS Dansa.

5 Concert de Meritxell Auditori Nacional d'Andorra, Ordino / Diumenge 17 de setembre a les 12 hores

La producció, titulada ‘30!’, anirà a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i comptarà amb la col·laboració de l’ONCA, sota la direcció de Jordi Coll. El concert tractarà de l’ONCA, un personatge animat que apareixerà en una pantalla gran de l’auditori, sent el fil conductor de l’espectacle. Aquest personatge explicarà a través d’onze càpsules animades i musicades la història de la Fundació. Per fer-ho possible s’ha comptat amb Jordi Coll i Miquel Coll en la producció i direcció artística (arranjaments i composició sonora), Agustí Franch com a guionista, Pau Gros amb les animacions i l’actriu andorrana Irina Robles que ha posat la veu en off de l’ONCA.

6 Petit cap de setmana 2023 Diferents indrets d’Escaldes-Engordany / Del dissabte 16 al diumenge 17 de setembre

El Comú d'Escaldes-Engordany convida a passar un ‘Petit cap de setmana’ en família els dies 16 i 17 de setembre. Es tracta d’un esdeveniment ple d’activitats que han de servir per compartir i descobrir diferents aspectes de la dansa amb els membres de la família. Una de les activitats centrals serà la gimcana en família (dissabte 16 de setembre a les 11 hores) que ajudarà els participants a descobrir els espais culturals d’Escaldes-Engordany a través dels camins de la dansa. Precisament, per fer aquesta activitat caldrà inscriure’s instants abans de la sortida que tindrà lloc al Parc de la Mola. De fet, aquest indret és on es realitzaran totes les activitats programades del ‘Petit cap de setmana’ que acollirà diferents tallers centrats en els treballs manuals. També hi ha l’oportunitat de participar en el taller “Balla amb l’Esbart Santa Anna” (dissabte 16 de setembre a les 17 hores), en el qual es podran aprendre danses tradicionals, i la Cia Líquid Dansa protagonitzarà el taller “Dansa en família” (diumenge 17 de setembre a les 10.30 hores), que se centrarà en el ritme i moviment.

7 'Notes sobre l’Antropocè' Sala d'Exposicions del Govern, Andorra la Vella / De dimarts tarda a diumenge al matí, de 10 a 13.30 hores i de 15.30 a 20 hores

L’exposició 'Notes sobre l’Antropocè' reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura. L'Antropocè és alhora un concepte, una metàfora i un terme geològic que suggereix que vivim actualment una nova època modelada per l’impacte dels humans sobre la Terra. Però, què se sent quan es viu a l’Antropocè? Aquest és el tema d’aquesta àmplia mostra d’obres contemporànies de Jordi Casamajor, Diego Ferrari, Rosa Galindo, Rubén Martín de Lucas, Mario Pasqualotto, Emma Regada i Manu VB Tintoré. L’entrada és gratuïta.

8 XIV Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror d'Encamp Biblioteca Comunal d'Encamp, Encamp / Fins al dissabte 4 de novembre

Torna el Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror d'Encamp, que enguany arriba a la 14a edició. La convocatòria ja està oberta per a totes les persones residents a Andorra i a les comarques catalanes de la Cerdanya i l'Alt Urgell, així com els departaments francesos de l'Arieja i els Pirineus Orientals, que s'afegeixen enguany com a novetat. A més, tenim canvis en la repartició dels premis. Per primera vegada, s'equiparen les quanties de les categories de joves (de 15 a 17 anys) i d'adults (a partir de 18 anys), i s'atorgaran 400 euros als primers classificats, 300 als segons i 200 als tercers.

9 L’estrena de la setmana: Misterio en Venecia Cinemes Illa Carlemany

Emmarcats en una Europa de postguerra (la Segona Guerra Mundial ha cessat recentment), ens trobem una vegada més amb el mític detectiu Hèrcules Poirot (Branagh). En aquesta ocasió, després d'haver-se retirat per passar una plaent jubilació a les costes del Mar Mediterrani, Poirot topa amb un nou misteri a resoldre. Acudint (sense gaire entusiasme) a una sessió d'espiritisme, en un dels palaus de la ciutat, és testimoni de l'assassinat d'un altre dels individus reunits allà. Començarà així la seva investigació, que seguirà una estructura similar a les predecessores.

10 Visita a Xocland Xocland, la Massana / Fins al 31 de desembre

La primera fàbrica de xocolata d’Andorra és a la Massana, on es donen les millors condicions per fer-la: un clima generalment fred i sec de muntanya que ens permet produir una xocolata intensa i pura amb ingredients 100 % naturals. A Xocland ens ocupem del procés integral de fabricació de la xocolata: seleccionem les millors faves de cacau del món i les processem amb una tecnologia d’avantguarda per produir xocolates i bombons frescos, de qualitat excepcional. Tot fet al Principat.