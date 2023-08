El que pots fer aquest cap de setmana

1 Visita nocturna a Casa de la Vall Casa de la Vall, Andorra la Vella / Divendres 1 de setembre a les 20 hores



En el marc de les nits d’estiu als museus, s’organitza per a aquest divendres una visita guiada nocturna a la Casa de la Vall. Així doncs es podrà conèixer l’antiga seu del Consell General tot passejant per les estances que van veure passar la vida política del país del 1702 fins al 2011. La reserva és obligatòria trucant al telèfon 836 908.

2 Mercat de la Vall Centre històric d’Andorra la Vella / Dissabte 2 de setembre d’11 hores a 20 hores



Com ja és habitual cada primer dissabte de primavera i estiu, aquest dia 2 hi haurà el Mercat de la Vall al centre històric d’Andorra la Vella. Un mercat en què s’hi poden trobar productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri i els tallers artesanals. Per aquest dissabte està previst el taller de simulació d’elaboració de la ‘Cervesa Alpha’, amb els ingredients principals per conèixer-ne el procés i la història a les 12 hores. A la tarda, a les 17 hores, hi haurà el taller ‘Elisart Andorra’, activitat de gravat de vidre, gravat en fusta, pirogravat i pintura en pedres.

3 XXXIV Aplec de la sardana Plaça dels Arínsols, Encamp / Dissabte 2 i Diumenge 3 de setembre



Un any més a la parròquia d’Encamp, com a bona tradició, torna l’Aplec de la sardana. Pel dissabte 2 de setembre està programat el XXVII concurs de colles sardanistes amb la cobla ‘La flama de Farners’ a les 18 hores, i a les 22 hores, hi haurà l’audició de sardanes amb la mateixa cobla. Pel diumenge 3 està previst el XXXIII Aplec de la sardana amb les cobles ‘La flama de Farners’ i la ‘Jovenívola de Sabadell’. Aquesta activitat és gratuïta.

4 L’estrena de la setmana: ‘The Equalizer 3’ Cinemes Illa Carlemany / Estrena divendres 1 de setembre a les 17.15, 19.30 i a les 22 hores i a les 20.15 en VOSE



Aquesta setmana s’estrena una nova entrega de les aventures de Denzel Washington en la que haurà de protegir els seus amics enfrontant-se a la màfia.

5 Exposició ‘Japó, una història d’amor i guerra’ Centre d’Art d’Escaldes-Engordany / De dilluns a dissabte de 9.30 a les 13.30 hores i de les 15 a les 19 hores



Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies. El fantàstic món flotant de ‘l’ukiyo-e’, un viatge per descobrir l’atmosfera hedonista, voluble i canviant de la societat al país nipó, des del període Edo fins al segle XX. Un recorregut que oscil·la entre el món de les geishes i la llegenda dels guerrers samurais, entre l’escenari cultural del teatre ‘kabuki’ fins a la seva percepció de la natura idealitzada. Un exemple de com l’amor i la guerra són pols de creació universals en la història de la humanitat.

6 Visites guiades i teatralitzades als murals de la Mosquera La Mosquera, Encamp / Divendres 1 de setembre a les 19 hores i dissabte 2 de setembre a les 12 i a les 12.45 hores

Tornen les visites guiades i teatralitzades als murals de la Mosquera fets per l’artista Samantha Bosque. Els participants podran descobrir la història d’Encamp a través de les pintures que recobreixen els carrers emblemàtics i tradicionals de la vila. La visita està amenitzada per les actrius de l’escola de teatre Entreacte. El cost de la visita és d’1euro, i cal inscriure’s trucant al 731 000 o al 641 000 o per correu electrònic a turisme@encamp.ad

7 Festa major de la Cortinada i Arans La Cortinada i Arans / Divendres 1 de setembre a les 19 hores fins al Diumenge 3 de setembre a les 22 hores



Aquest cap de setmana és el torn de la festa major de la Cortinada i Arans. Com ja és tradicional començarà amb el repic de campanes el divendres a la tarda; a les 21 hores hi haurà una hamburguesada i a les 22 hores, concert a Fabio Canu. Clourà la festa DJ Patricia Mantovani. L'endemà, dissabte, es podrà gaudir de la visita guiada gratuïta a Cal Pal; de jocs tradicionals de fusta o de l'espectacle infantil a càrrec d'Una maleta de contes, previst a les 18 hores. El concert, a les onze de la nit, anirà a càrrec de GAS a 3 i tancarà la nit DJ Patricia Mantovani. Ja diumenge, al matí hi haurà la vertical Gall de Bosc; una sortida de BTT per a tota la família; ioga i missa al migdia. A la tarda, xocolata i coca i l'espectacle del Mag Marc. La festa es clourà amb el ball de tarda a les 19 hores a càrrec del Duet Alea.

8 Itinerari per a infants ‘Rastres i petjades’ Cortals d’Encamp



Ubicat als cortals d’Encamp, aquest itinerari s’endinsa en l’hàbitat de set dels animals més característiques de les nostres muntanyes, per així reconèixer els rastres i petjades que deixen als eu entorn. Aquest itinerari està inclòs en els itineraris ‘Macarulla, petits senders màgics’ que tenen per objectiu iniciar al senderisme als mes petits perquè així s’apropin a la natura. Existeix una guia d’activitats amb la que cada família descobrirà la història del sender màgic que esta fent. La guia aproparà els visitants a la vida natural, de fauna i flora, del camí escollit i, a més, explicarà creences populars andorranes. Aquests quaderns es troben a les oficines de Turisme i tenen un cost d’1 euro.

9 Escapeland a Sant Julià de Lòria ‘El repte dels personatges il·lustres’ Sant Julià de Lòria



Proposta per descobrir la història i la cultura d’Andorra a través dels jocs d’enigmes d’Andorra Escapeland. El joc es desenvolupa en emplaçaments a l’aire lliure de les set parròquies, per aquest cap de setmana destaca la de Sant Julià de Lòria, però n’hi ha un per cada parròquia. Per formar part d’aquest històric club de personatges il·lustres, cal seguir les pistes, superar el repte i descobrir la paraula clau que permetrà entrar a formar part d’aquest club.

10 Música a Unnic UNNIC, Prat de la Creu 40, Andorra la Vella / divendres 1 de setembre, dissabte 2 de setembre

La música torna a ser la gran protagonista a Unnic. Així, aquest divendres a la nit, concretament a les 23.30 hores, es podrà gaudir de l'actuació de la DJ Patricia Mantovani al Red Bar. El mateix escenari serà el que ocuparà l'endemà, dissabte 2 de setembre, DJ Ángel de Andrés, que també actuarà a les 23.30 hores. I al show dinner es podrà gaudir de l'actuació d'Astor & Matias d'Angeli & Fede Ledesma & Sherman, a les 23 hores del dissabte dia 2.