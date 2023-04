Vuit propostes per fer a Andorra el darrer cap de setmana d’abril

1 Visita guiada a Escaldes – Caldea Parc de la Mola, Escaldes-Engordany / Divendres 28 d’abril a les 10.30 hores

Aquest volta permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Es farà referència a la importància que l’aigua termal ha tingut en la història de la parròquia. També es mencionarà especialment els centres culturals que es troben a poca distància entre ells, com són el CAEE (Centre d’Art d’Escaldes-Engordany), el Museu Carmen Thyssen i l'espai Caldes (antic edifici del CIAM). Es veuran nombroses mostres d’art que embelleixen molts espais d’Escaldes. També es farà referència al ric patrimoni cultural, natural, arquitectònic i artístic que es troba al llarg del recorregut que s’ha traçat curosament. A més, es compartirà amb els participants nombroses curiositats i històries que molta gent desconeix malgrat haver-hi passat per davant moltíssimes vegades.

2 Actuació de Brequette, guanyadora de la primera edició de Top Star Show Dinner d’UNNIC / Divendres 28 d’abril

UNNIC, el centre d'oci integral d'Andorra, prepara un altre plat fort per al seu espai de Show Dinner per a aquest divendres 28 d'abril. Es tracta de l'actuació de la cantant i compositora Brequette, popularment coneguda en el món de la música per haver-se proclamat guanyadora de la primera edició del 'talent show' espanyol 'Top Star'. La cantant sud-africana, establerta actualment al país veí del sud, destaca pels seus ritmes de funk, jazz i soul i farà del Show Dinner una nova festa musical que, com ja és habitual, s'acompanyarà d'un complet sopar. L'actuació de Brequette es complementarà amb 'First', l'espectacle programat per UNNIC a l'espai del Show Dinner des de finals del mes de març. En aquest cas, cal recordar que es tracta d'una 'performance' creada de manera exclusiva per a UNNIC en la qual destaquen diferents vessants artístics com el cant o el ball, però també d'altres més circenses com les acrobàcies i altres varietats. Per tal d'assistir als espectacles cal fer una reserva prèvia mitjançant el telèfon 747 847.

3 Actuació castellera a Andorra la Vella Plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella / Dissabte 29 d’abril a les 17.30 hores

La plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella acollirà aquest dissabte una actuació castellera que commemorarà l'aniversari del bateig entre els Castellers d’Andorra, els Castellers de Cerdanyola i els Manyacs de Parets.

4 Marta Dallerès, en concert Teatre de les Fontetes, la Massana / Dissabte 29 d’abril a les 20 hores

Amb la col·laboració de Xavi Requena a la bateria, Déborah López Vila al teclat, Ivan Castells "Ivo" i Ivan Martín a les guitarres, Jenny Dobarro al baix i el suport tècnic de Server-Sonos, Marta Dallerès arriba al teatre de les Fontetes de la Massana per presentar un concert centrat en la música pop-rock.

5 Poker Tournament Gran Casino d’Andorra UNNIC / Del divendres 28 al diumenge 30 d’abril

El centre d’oci integral Unnic acollirà aquest cap de setmana vinent el primer 'Poker Tournament Gran Casino d’Andorra'. L’esdeveniment servirà per donar el tret de sortida a la celebració, d’ara en endavant i de manera regular en la programació del casino, de diferents tornejos al voltant d’un dels jocs amb més seguidors arreu del món. El 'Poker Tournament Gran Casino d’Andorra' se celebrarà entre el divendres 28 i el diumenge 30 d’abril en la modalitat 'Texas Hold'em No Limit'. En cas que quedin eliminats, els jugadors es podran tornar a inscriure per seguir participant en el torneig fins al nivell 10. El preu per participar en el primer 'Poker Tournament Gran Casino d’Andorra' és de 200 euros. Per inscriure’s al torneig cal registrar-se a partir de les 16 hores del mateix divendres 28 o dissabte 29 d’abril. L’organització recorda que les places són limitades.

6 27è aniversari de la Casa de Portugal Complex Sociocultural d’Encamp / Dissabte 29 d’abril a les 22 hores

El Grup de Folklore Casa de Portugal celebra el 27è aniversari amb un conjunt d’activitats culturals per promoure la cultura tradicional i popular portuguesa al Principat d’Andorra. El dissabte 29 d’abril a partir de les 22 hores, el Complex Sociocultural d’Encamp serà el punt de trobada del concerto musical amb el Grup Euphória, seguit del cantor Carlos Pires i la seva banda. El Grup Euphória està format per un duo resident al Principat d’Andorra i presenta en els seus espectacles un repertori de música popular portuguesa. A continuació el cantor i instrumentista Carlos Pires, natural de Lagoa (Fafe) i resident a França, contagiarà el públic assistent amb la música popular acompanyat de la seva banda i de la seva inseparable concertina. El diumenge, dia 30 d’abril a les 15’30 hores, el mateix escenari del Complex d’Encamp acollirà el Festival Internacional de Folklore amb la participació del grup amfitrió, i dels grups convidats a la trobada cultural: Esbart Laurèdia de Sant Julià de Lòria i el grup Ronda Típica de Carreço, grup fundat el 29 de desembre del 1998, que viatja expressament des de Viana do Castelo per presentar les danses i el vestit tradicional de la regió de l’alto Minho.

7 ‘Aquest sol hi és per a tots’ Espai Columba, Andorra la Vella / Diumenge 30 d’abril a les 11 i a les 12 hores

Microteatre per reflexionar sobre la migració en el Mediterrani. Dramatúrgia de Martí Costa i interpretació de Núria Bonet, Martí Costa i Elena Santiago. Entrada per al públic familiar a un preu de 6 euros. Per inscriure’s, cal trucar al: 836 908 / 839 760 o bé a través del correu electrònic reservesmuseus@govern.ad

8 Club de lectura musical Biblioteca Pública del Govern / Fins al 9 de maig a les 19.30 hores

Engeguem el nou curs del Club de lectura musical 2022-2023 i us volem convidar a participar-hi! La iniciativa conjunta de la Biblioteca Pública del Govern i l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella es va posar en marxa el 18 d’octubre i s’adreça a persones amb ganes de llegir, fer amics i xerrar amb l'excusa d'una lectura relacionada amb aspectes musicals. Les xerrades, d’una hora i mitja de durada, es faran a la Biblioteca Pública de Govern i seran conduïdes pel cap de servei de l’Institut de Música, David Sanz.