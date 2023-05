Els agents cívics d'Andorra la Vella fan un miler d'actuacions i posen una quinzena de sancions

Andorra la VellaAndorra la Vella va posar en funcionament a finals de l'any passat la figura dels agents cívics, dos agents de circulació que pretenen "vigilar, prevenir i informar la ciutadania, i si escau sancionar" actuacions incíviques. En el primer trimestre d'any, tal com ha posat en relleu el conseller de Circulació, d'Aparcaments i de Patrimoni Natural, Gerard Menardia, han dut a terme un miler d'actuacions, gairebé la meitat de les quals tenen a veure amb les seves tasques específiques de circulació. Les altres 500 han estat relacionades amb actuacions incíviques d'higiene a la via pública, com per exemple baixar les escombraries fora de l'horari establert (que han derivat unes 200 actuacions); el control d'animals de companyia o el compliment de la normativa de terrasses per part dels propietaris. En total, les constatacions han derivat en unes "dotze o quinze sancions" bàsicament per no dur el gos lligat, dur-lo sense el xip o temes d'higiene, tal com ha manifestat el coordinador de Mobilitat del comú, Miquel Rossell, que ha remarcat que la prioritat "no és sancionar" sinó "informar" i que de fet "moltes" de les actuacions ja constatades haurien pogut "ser sancionades".

Des d'aquest mateix dilluns, a més, els agents incorporen a les seves competències fer les proves d'ADN a les femtes de gos, per tal d'identificar el propietari que no les ha recollit. Rossell ha explicat que prèviament s'ha fet una feina de detectar els espais "bruts" on els propietaris "no recullen" les femtes i fer una neteja, i a partir d'ara els agents faran també el control d'aquesta recollida a través de l'anàlisi de les caques. En aquest sentit, Rossell ha remarcat que els propietaris de gossos estan obligats a recollir les femtes, fins i tot dels pipicans.

Rossell ha recordat que "la voluntat" de la corporació amb la incorporació de la figura dels agents cívics (una unitat que ara com ara integren dos agents de circulació) és potenciar la proximitat amb el ciutadà i prevenir accions incíviques. En aquest sentit, a banda de la feina de control de la circulació, que suposa un 50% de les accions que duen a terme, aquests agents també vetllen per la higiene de la via pública, pel control dels animals de companyia i també per la normativa de les terrasses, ja que els permisos marquen que es pot ocupar una determinada superfície que els agents vetllen perquè es compleixi.

Tal com s'ha esmentat en els tres primers mesos de funcionament han fet un miler d'actuacions a les quals des d'aquest dilluns s'inclou també la del control de l'ADN de les femtes canines. Rossell ha considerat que en línies generals la gent està "conscienciada" i, per tant, no considera que la recollida de les caques sigui un aspecte que hagi de derivar en moltes constatacions d'incompliment. Així, ha destacat que ja hi ha molta gent que va amb l'ampolla i que recull, amb la qual cosa no espera que s'hagin d'imposar moltes sancions. De totes maneres, el conseller ha incidit que la voluntat d'aquest grup "no és sancionar" sinó informar la població sobre les seves obligacions i que només en cas de "reiteració" es procedirà a multar.

El responsable de Mobilitat ha recordat que a banda d'aquests dos agents cívics els de circulació normalment fan tasques de proximitat ciutadana en zones per a vianants o prop de les escoles la qual cosa els fa tenir aquesta proximitat amb els ciutadans i estar pendents de "qualsevol demanda". També ha destacat que si calgués es posarien "totes les eines" per reforçar el servei i ha recordat que no s'han fet noves contractacions sinó que són dos efectius que ja integraven el cos.