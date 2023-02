Els agents d'Ordino començaran dimecres a recollir mostres d’excrements de gossos per aplicar sancions

OrdinoA partir de l’1 de març es farà efectiva la recollida de mostres d’excrements de gossos a la via pública, per part dels agents de circulació i del medi ambient del comú d’Ordino. La mesura pretén el compliment de l’ordinació sobre la tinença d’animals de companyia, més concretament, el supòsit d’infracció lleu que suposa no recollir i/o retirar els excrements de l’animal immediatament.

Des de fa un mes, el comú ha comprovat el compliment d’altres obligacions, que poden ser objecte de sanció, com ara la identificació al registre caní i la inscripció al cens d’ADN, en una quarantena d’animals, en diferents llocs de la parròquia. Els agents han aprofitat per distribuir les ampolles obligatòries que permeten netejar la via pública després de les miccions i deposicions de l’animal.

En el procediment de recollida, informen des del comú, els agents prendran la mostra en un tub amb escovilló incorporat, que quedarà tancat amb la referència per poder enviar-lo al laboratori. La recollida serà fotografiada per identificar el lloc on s’ha comès la infracció. El lliurament de l’analítica d’ADN permetrà creuar les dades del cens i sancionar al propietari. El cost de la sanció per infracció lleu és de 150 euros.