Andorra la Vella analitzarà de cara a l'any que ve si calen canvis en les ajudes socials

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella avaluarà de cara a l'any que ve si cal fer algun ajustament en les prestacions socials que s'atorguen. Així ho ha posat en relleu la cònsol major, Conxita Marsol, que ha incidit, però, en el fet que "no es constata" que hi hagi un increment de les problemàtiques amb les ajudes i subvencions que atorga la corporació comunal. De totes maneres, considera que es pot fer una reflexió per analitzar si cal fer algun canvi o millora.

Així ho ha posat en relleu aquesta setmana durant la sessió de consell de comú i en la qual la consellera de PS+Independents Dolors Carmona va demanar per l'evolució d'aquestes prestacions. La consellera de Social, Meritxell Pujol, va posar en relleu que fins al 28 de setembre s'han atorgat 271 ajudes mentre que l'any passat la xifra va ser de 247. També sembla que serà superior la xifra que s'acabarà destinant a aquestes ajudes, ja que l'any passat el total va ser de 38.500 euros i aquest any ja suma 35.400.

Un cop rebuda la resposta sobre les xifres, Carmona va qüestionar la majoria sobre si es plantegen ampliar la tipologia de les ajudes, a la qual cosa Marsol va respondre que "momentàniament no" però que de cara al pressupost de l'any que ve es podria mirar si cal fer algun ajustament, ja que va afegir que si es determina que hi ha una necessitat es farà "un esforç si és necessari".

La consellera de l'oposició va defensar que cal que es doni cobertura "a les necessitats" i va afegir que "segurament el reglament no dona resposta a determinades necessitats" que no hi estan recollides. La cònsol major li va recordar que comuns i el Govern tenen unes competències definides i que la norma comunal recull, en principi, "totes" les competències que el comú pot assumir, però de totes maneres es va mostrar oberta a fer aquesta anàlisi.