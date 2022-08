Andorra la Vella es quedarà amb la pràctica totalitat de la zona verda del Parc Central

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella té pràcticament enllestit el pla especial que ha de suposar que el parc Central passi a ser propietat comunal i, d'aquesta manera, es pugui guanyar per a la ciutadania un espai verd important pel qual avui en dia la corporació paga un lloguer. "Pràcticament, tenim el pla especial fet, estem pendents d'un parell de serrells i espero que ben aviat puguem presentar-lo", ha manifestat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha detallat que ara s'està acabant de negociar amb els propietaris.

Si el pla tira endavant suposarà que el comú obté pràcticament la totalitat de la zona verda actual i que la tingui en propietat, garantint, per tant, aquest espai per sempre per a la parròquia. També es deixaria de pagar el lloguer actual. A més, en aquest espai també hi ha d'anar un vial entre l'avinguda Tarragona i Bonaventura Armengol, al final de Prat de la Creu, una via que Marsol creu que serviria per "ajudar molt" la mobilitat.

"Està avançat, quasi acabat podríem dir. Amb els propietaris n'hem parlat i crec que no hi haurà problema", ha afirmat Marsol, que ha detallat que el comú obtindria la zona verda actual menys un tros petit que també es podria conservar pagant un lloguer, comprant el terreny o bé compensant el propietari amb "alguna planta més" quan vulgui construir. "Si soc cònsol farem que aquell trosset també el puguem tenir", ha defensat. Marsol ha incidit que és una part petita, ja que tot l'espai verd actual, la zona infantil i la del llac, es conserva i l'única pèrdua seria a la zona verda a tocar de l'aparcament, que és per la que es voldria negociar.

"És un parc privat, el comú paga lloguer i per això és important fer aquest pla especial i hi estem treballant i la propietat ho entén i crec que aconseguirem tenir-ho tot i quedarà per sempre per a la ciutadania d'Andorra la Vella i a més propietat del comú d'Andorra la Vella", ha sentenciat Marsol.