Bus gratuït a l'estació d'Ordino Arcalís durant tot l'hivern

OrdinoEl comú d'Ordino referma el seu impuls al transport públic de la parròquia amb la implementació del servei de bus gratuït entre Ordino i l'estació que permetrà als residents i turistes anar fins a pistes passant per tots els pobles, de manera gratuïta. El servei del Freebus a Arcalís, el cost del qual està assumit a mitges entre Secnoa i el comú, està ja preparat per entrar en funcionament tan bon punt s'obri l'estació, i estarà en circulació durant tota la temporada. De dilluns a diumenge, tots els dies de la temporada d'hivern, hi haurà tres freqüències al matí d'Ordino a Arcalís: 8.30, 9.30, i 10.30 hores; i tres freqüències a la tarda d'Arcalís a Ordino: 15, 16, i 17 hores. La de les 9.30 i la de les 16 hores cobriran la zona del coll d'Ordino, fins a l'hotel Babot, ja que un dels objectius és donar servei al turista a més del resident, informen des del comú.

L'estació d'esquí d'Ordino Arcalís és el principal actiu i motor de la parròquia com demostren les xifres de balanç de l'estiu amb 70.000 visitants, presentades a la taula de dinamització. En el marc de la reunió s'ha fet un balanç de les accions realitzades el darrer estiu, tant a nivell comunal com a nivell de l'estació, i els resultats obtinguts durant el 2022 en base al pla de dinamització, endegat l'any 2020, i que s'allargarà al 2023. D'entre les xifres presentades, destaquen les 13.800 consultes, que s'han registrat a través dels punts Parl'App de Riberamunt i els set indicadors de la Ruta del Ferro. La senyalització inclusiva a la parròquia es troba en trenta punts diferents i respon a un compromís assolit pel comú, des de l'àmbit turístic, que s'ha completat aquest estiu. Pel que fa a les lectures del QR de l'itinerari Riberamunt es registren 25.000 consultes. A més de la funció inclusiva, la informació audiovisual ha permès reduir el paper i eliminar les guies de la Ruta del Ferro impreses.

Altres registres de dades destacades que s'han presentat, ha estat la bona acollida de l'oficina de turisme mòbil instal·lada a Arans que ha rebut 2.821 persones els mesos d'estiu de major afluència; una xifra, que cal sumar a l'altre punt d'informació turístic, ubicat al poble d'Ordino, la casa de la Muntanya que durant els mesos de juliol i agost ha obtingut 10.767 demandes d'informació turística.