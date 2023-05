Cinc milions d'euros per ampliar la xarxa de calor de FEDA a Canillo

CanilloFEDA invertirà cinc milions d'euros a l'ampliació de la xarxa de calor de la parròquia de Canillo. Així ho han informat el director general de la parapública, Albert Moles, el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, el cònsol major canillenc, Francesc Camp, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, qui aquest dimarts han signat el conveni entre el comú i l'elèctrica per incrementar fins als vuitanta edificis el nombre de clients que es podran embrancar a la xarxa. D'aquesta manera, la longitud de la xarxa, que es troba en funcionament des del 2016, passarà dels quatre quilòmetres als set i mig i podrà donar subministrament a 2.800 llars, el que equival a un subministrament d'energia de deu gigabytes per hora per any. "Actualment, estem subministrant a unes 1.800 llars aproximadament i l'ampliació ens permetrà créixer en mil més", ha indicat Travé. La previsió és que les obres s'iniciïn enguany i s'allarguin fins al 2027, tot i que cal tenir en compte que es farà una fase cada any per reduir les afectacions. El gerent ha explicat que l'ampliació arribarà fins al poble de Ransol i també es faran les canalitzacions per tenir servei a la part alta de Soldeu, a la pleta del Tarter.

L'acord ha estat motivat per les peticions dels veïns i veïnes de la parròquia qui, en vista del bon funcionament que ha tingut la xarxa en la seva etapa inicial, s'hi han interessat. "La bona rebuda que hem tingut per part dels nostres clients i les demandes d'altres per anar més enllà han estat un dels motius pels quals hem decidit tirar endavant l'ampliació", ha manifestat Moles, posant en relleu que en un primer moment la cogeneració es va instal·lar a Soldeu i amb el pas del temps ha anat creixent al llarg del territori. Per la seva banda, Camp ha lloat els beneficis que aportarà l'acord amb la branca de la parapública, ressaltant que "hi guanyem tots". "El conveni al qual hem arribat marca el camí a seguir perquè Canillo esdevingui una parròquia més sostenible en matèria de producció i consum elèctric", ha puntualitzat.

El cònsol també ha fet el punt sobre els beneficis que comporta la utilització d'aquesta font d'energia a la calefacció, ja que "farà que hi hagi menys contaminació" i "reduirà el consum d'energia elèctrica" a l'hivern, el període de l'any on hi ha més despesa per les condicions climàtiques. En aquest sentit, Moles ha recordat que el consum de calefacció "és una energia que es gasta als vespres, de nit, i, sobretot, a l'hivern", un moment en què Andorra no disposa ni de sol ni d'aigua, motiu pel qual van optar per desenvolupar aquestes xarxes, a banda "de la voluntat de mantenir uns preus competitius". El director general i Travé ha assenyalat que les xarxes de calor d'Andorra la Vella continua creixent, concretament al carrer Prat de la Creu, i la d'Escaldes-Engordany s'està finalitzant.

Al seu torn, la ministra de Medi Ambient, Sostenibilitat i Agricultura en funcions ha agraït la predisposició del comú de Canillo amb l'ampliació del conveni destacant que amb la signatura es demostra que "l'aposta de la parapública amb la inversió en infraestructures de cogeneració va ser indispensable", tot i que "al seu moment va tenir certes reticències". A més, ha matisat que l'extensió de la xarxa de calor ajudarà a assolir els objectius "ambiciosos" que Andorra té com a país, com arribar a la neutralitat carboni el 2050. "Aquests projectes evidencien la necessitat de continuar treballant amb iniciatives publicoprivades", ha dit.

FEDA tanca el primer trimestre amb positiu

Albert Moles ha avançat que FEDA ha tancat el primer trimestre del 2023 amb beneficis. Tot i que no ha donat una xifra, el director general de la parapública ha assegurat que el resultat és positiu. "Hem superat el fet de tenir un marge negatiu i aquests tres primers mesos no tancarem amb dèficit", ha asseverat. Tanmateix, ha recordat que, tot i que els preus de l'electricitat "s'han relaxat", "no hem tornat als valors normals" i avui dia hi ha una volatilitat als preus de mercat "molt gran", afirmant que es tracta d'una tendència que es mantindrà i que pot afectar l'esdevenir dels preus al llarg de l'any. Així doncs, ha exposat que en l'escenari actual es plantegen dues preguntes, la primera, com serà l'estiu, al·legant que l'augment de les temperatures provocarà un increment del consum en aires condicionats, i la segona, a futur, per com evolucionarà el mercat de cara a la temporada d'hivern 2022-2023. "Hem de ser molt prudents perquè la situació canvia diàriament", ha posat de manifest.