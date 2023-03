Comencen les obres de millora de les casetes del parc de Sant Jaume d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha començat aquests dies els treballs de manteniment de les casetes de fusta del parc de Sant Jaume, a l'interior de les quals hi ha els lavabos de la zona esportiva. Les obres, que també inclouen la instal·lació de portes noves per als banys, tenen un cost de 10.800 euros i tenen per objectiu adequar aquestes instal·lacions perquè "els ciutadans gaudeixin dels espais públics", tal com destaquen des de la corporació comunal a través de les xarxes socials.