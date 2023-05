El comú d'Escaldes oferirà fins a 229 places d'aparcament

Escaldes-EngordanyLa cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha destacat en la reunió de poble celebrada aquest dijous al matí que el comú oferirà fins a 229 places d'aparcament, tal com recull RTVA. Una xifra que assolirà una vegada acabin les obres de l'aparcament de l'església.

L'eix principal de la reunió ha estat el comerç, amb un repàs de Gili al pla de dinamització, tant per l'eix comercial com per al cultural, a més dels projectes que tenen previstos. L'objectiu del comú, assegura, és portar més gent a la parròquia.