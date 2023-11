Encamp es mostra favorable al parc eòlic del Maià però demana respectar l'abocador

EncampEl consell de comú d'Encamp ha emès aquest dijous un informe favorable pel que fa al parc eòlic del Maià, el nou projecte de FEDA que s'ubicarà entre les parròquies d'Encamp i Canillo. Des de la corporació, però, s'ha condicionat la construcció d'aquest equipament al correcte desenvolupament de les pistes d'esquí, així com a la preservació de l'abocador. També s'ha demanat que el Govern desafecti una zona del Maià en favor d'una zona complementària de terreny a la Llosada. A més, s'ha informat que el comú d'Encamp es reserva el dret de gravar l'activitat de generació d'energia.

En relació amb aquest projecte, la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, ha apuntat que "és cert que al principi ens pot provocar un impacte visual, però ens hem de començar a acostumar als parcs eòlics i solars que, al cap i a la fi, produeixen energia neta. S'ha de procurar ser respectuosos amb l'ecosistema de la zona, però no em sembla mala idea".

La minoria socialdemòcrata, però, ha remarcat que "respecte al parc eòlic del Maià, ens sap greu l'impacte que rebrà aquest entorn natural, i més quan allà també s'hi ha de desenvolupar un restaurant panoràmic". En aquest sentit, el conseller David Rios ha manifestat que "sembla una qüestió incompatible" i ha afegit que "estaria molt bé que dins dels comuns hi hagués una mica més de democràcia i diversitat". "Mai se'ns ha proposat de dir el que pensàvem sobre el projecte. El senyor Moles m'ha comentat que el lloc idoni per instal·lar el parc és el Maià, ja que és on tenen més a mà el nivell de connexions elèctriques. En cas d'haver-ho construït en altres punts estudiats en el seu dia, el projecte hauria tingut un cost molt més elevat", ha aportat el membre de la minoria socialdemòcrata, Enric Riba.

Al llarg de la sessió de consell de comú, també s'han exposat l'estat dels pressupostos comunals, els quals presenten un resultat de 3,9 milions de superàvit i un endeutament que se situa en un 62,36%. La consellera de Finances, Josefina Rodríguez, també ha detallat que les societats de les quals el comú d'Encamp és accionista majoritari (Funicamp SAU, Sercensa i Gasopas) presenten un resultat de -827.390 euros, de 310.070 euros i de 3.134.578 euros, respectivament.

De manera paral·lela, s'ha aprovat les obres de reforma de l'església de Sant Romà de les Bons. Així, l'empresa Inacces serà l'encarregada de dur a terme els treballs d'estabilització del talús de l'església que, com ha afirmat la cònsol major, Laura Mas "cal intervenir per evitar que es produeixi un altre despreniment". Inacces, guanyadora del concurs per a l'adjudicació de les obres, comptarà amb un pressupost de prop de mig milió d'euros (450.130 euros) per dur-les a terme, en un lapse de temps previst de quatre mesos.

Finalment, i pel que fa al nomenament dels nous representants al consell d'administració de Saetde, el consell de comú ha procedit a renovar per part del grup comunal d'UP + DA + L'A + Independents (En Comú per Encamp) a Olga Maria Alves Da Cunha, Ramon Jordana Pagés i David Mas Barrionuevo, i per part del grup Partit Socialdemòcrata + Independents, s'ha nomenat a Sònia Ferrera Cordero.