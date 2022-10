Escaldes limitarà les llums de Nadal a les zones comercials

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha anunciat aquest dimarts que aquest any limitarà l'enllumenat de Nadal a les zones comercials de la parròquia davant la crítica situació mundial de l'energia. Des de l'entrada en vigor a mitjan setembre del decret de mesures d'estalvi energètic de l'administració general, la corporació treballa amb FEDA per tal d'aconseguir aquesta reducció en el consum d'energia dels edificis públics. Aquesta, per tant, és una de les noves mesures que pren el comú seguint les converses mantingudes amb el Govern, el qual demana rebaixar en un 15% el consum d'electricitat.

