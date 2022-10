La falta de materials endarrereix fins al 2023 la finalització de les obres a la zona de les Arades

Sant Julià de LòriaLa finalització de les obres que han de permetre la creació d'un nou espai públic a la zona de les Arades, a la part alta de Sant Julià de Lòria, s'endarreriran uns mesos a conseqüència de la falta de materials. Malgrat que el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha explicat a l'ANA que els treballs avancen "amb certa normalitat", l'endarreriment en l'arribada de les bigues que han d'ajudar a confeccionar la futura plaça que sobrevolarà l'avinguda Rocafort provocaran que l'obra no estigui acabada totalment fins al febrer del 2023.

De fet, Majoral ha assegurat que no es disposarà de les bigues fins al novembre, quatre mesos més tard del que es preveia inicialment. Aquests elements estructurals han de permetre sustentar l'espai públic que la corporació projecta en aquest espai per tal de revitalitzar la part alta del poble. Una vegada arribin els materials, el cònsol ha reconegut que els treballs no s'allargaran més de cinc dies, i posteriorment s'obrirà un termini d'un mes i mig per definir els acabats de la infraestructura. Tot plegat obligarà a haver d'enllestir la construcció a principis de l'any vinent.

Cal recordar que el Govern va declarar el projecte com a obra d'interès nacional per tal de garantir-ne la viabilitat. Està previst que la plaça tingui una superfície de 700 metres quadrats, equivalent a la de la Germandat. El cost global de l'obra se situa proper als 1,2 milions d'euros.

Els treballs van iniciar-se el mes de gener, fet que durant aquest temps està comportant restriccions en el trànsit en determinades hores del dia. En aquest sentit, Majoral ha manifestat que, tot i explicar les afectacions a la ciutadania mitjançant una reunió de poble, "han generat molèstia", per la qual cosa recorda que l'endarreriment no ha estat una responsabilitat ni del comú ni de la constructora, i ha volgut demanar disculpes a la ciutadania que es veu afectada.