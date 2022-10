Les fotos de les activitats que ofereix la Fira d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa 43a edició de la Fira d'Andorra la Vella ha arrencat aquest divendres amb l'objectiu d'assolir els 70.000 visitants que habitualment passen pel recinte del parc Central. La cita recupera la normalitat després de la pandèmia i ho fa amb força, ja que tal com ha destacat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, hi ha hagut un gran interès d'empreses i entitats per poder disposar d'un espai expositiu i fins i tot n'hi ha molts que han quedat fora.

Una Fira que també està pensada per les famílies, amb activitats pels nens i adults per gaudir de la tecnologia i les xerrades oferides.