La guia digital d’activitats extraescolars d'Ordino ja es pot consultar

OrdinoLa guia digital d’activitats extraescolars per al nou curs escolar 2022-2023 d'Ordino, un recull de l’oferta formativa i les diferents disciplines que s’imparteixen a la parròquia durant l’any, ja es pot consultar. El document exposa el detall dels dies, les hores i les edats a qui van dirigides les activitats. Gran part de la informació s’adreça als infants, que disposen d’un 15% de descompte en el cas de les famílies nombroses i monoparentals.

El centre esportiu d’Ordino (CEO) concentra el màxim de propostes infantils amb els cursets de natació i les classes regulars que imparteixen els diferents clubs com ara el Club de Judo d’Ordino, el Club de Karate Xavi Herver, el Taekwondo Club Ordino i el kungfu. Al CEO també es poden escollir classes infantils de dansa i ballet clàssic. L’oferta esportiva es completa amb el Club de Tennis Taula Valls del Nord, l’Esquí Club d’Ordino Arcalís, el Club Pirinenc Andorrà amb l’activitat d’escalada, i l'handbol, instal·lats a altres equipaments de la parròquia com el pavelló Germans de Riba, el CTO o el pavelló de segona ensenyança.

Els adults poden trobar també el seu espai amb activitats com l’esquaix, karate, judo, natació, taitxí i petanca. I els més grans de seixanta anys, disposen d’activitats gratuïtes setmanals que busquen el benestar físic, emocional i mental, com la tonificació, la sofrologia, l’aiguagim, el ioga, ball en línia i el taller de memòria.

Pel que fa a l’oferta d’activitats de caire artístic i cultural, mancomunada amb la Massana, s’inclou la informació de La Capsa, espais de creació, centralitzada a l’edifici L’Estudi d’Ordino, i la de l’Escola de Música Valls del Nord, a la Massana. Aquesta última comença amb classes d’iniciació, a partir dels cinc anys, amb la sensibilització musical fins al llenguatge musical per a adults, a partir de quinze anys; s’ofereixen classes d’instrument i la participació a la banda de música Miniband. La Capsa desdobla les classes per a infants, a partir dels cinc anys, i adults, amb mòduls de dibuix i pintura; plàstica; il·lustració; fotografia; escriptura creativa; introducció a l’espectacle; dibuix en anglès; classes de costura amb màquina; patchwork, i monogràfics que s’ofereixen els caps de setmana per a tots els públics als Dissabtes d’art.

La guia es pot consultar a l’app Ordino és viu i al web www.ordino.ad tot i que es publicarà als diferents perfils de les xarxes socials i s’enviarà mitjançant butlletí electrònic i notificació des de l’app a tots els ciutadans.