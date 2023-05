Les inscripcions per a les activitats d’estiu d’infants i joves d'Encamp i del Pas de la Casa s'obren l'1 de juny

EncampLes inscripcions per participar en les activitats d'estiu del Llaç d'Animació, l'Àrea de Jovent i l'Espai Jove d'Encamp i del Pas de la Casa s'obriran l'1 de juny a les 10 hores a través de la web del comú o a les recepcions dels centres esportius de la parròquia. Les activitats es faran del 3 de juliol al 7 de setembre i estan destinades a infants i joves de 3 a 17 anys.Les places són limitades.

Segons informen des de la corporació, enguany les propostes giraran al voltant de la intel·ligència artificial i estaran sota el lema 'Pròxima parada, Encampolis!'. Cada setmana, els monitors prepararan diferents activitats amb l'objectiu d'estimular la imaginació dels infants i joves per introduir-los en processos creatius relacionats amb el món de la intel·ligència artificial ajudant-los a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i perspectiva respecte a aquest entorn.

El programa d'estiu, impulsat des del Departament d'Esports, Infància i Joventut, s'ha treballat sota el paraigua de la convivència i la sostenibilitat, amb una alta qualitat pedagògica i fent ús dels anys d'experiència que disposa el departament en el desenvolupament de treballs diaris amb joves i infants.

El conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha destacat que "hem continuat apostant pel nombre màxim de places possible per donar resposta a les necessitats de les famílies durant l'estiu" i ha afegit "fent tot el possible perquè els infants gaudeixin de les colònies als Cortals i les activitats d'estiu, conegudes com el 4x15, i es mantinguin com un referent de lleure a l'estiu".

Deu setmanes ininterrompudes d'activitats

Les activitats del Llaç d'Animació (de 3 a 5 anys) i de l'Àrea de Jovent (de 6 a 11 anys) aniran del 3 de juliol al 7 de setembre. En ambdues franges d'edat, el preu per setmana serà de 88,90 € per a una setmana de cinc dies i 77,80 € per a una de quatre dies.

Pel que fa al Llaç d'Animació, en total es disposa de 35 places per setmana per a les inscripcions a Encamp i 25 places per setmana per al Pas de la Casa. Mentre que a l'Àrea de Jovent n'hi ha 70 setmanals per a Encamp i 20 per al Pas de la Casa, també per setmana.

120 places per a les colònies dels Cortals

D'altra banda, els infants i joves de 8 a 17 anys podran gaudir de les colònies dels Cortals, que es dividiran en tres torns: del 3 al 12 de juliol, del 17 al 26 de juliol i del 31 de juliol al 9 d'agost.

Cada torn disposarà de 40 places i els preus seran de 239,40 euros per a infants i joves de la parròquia, 285,50 euros per a residents d'altres parròquies i 483,80 euros per als no residents al país.

Descomptes i ajuts socials per a les famílies

En totes les activitats hi haurà un 10% de descompte amb el Carnet Jove o el Carnet Piolet i un 20% de descompte en la inscripció del segon/a germà/ana. El comú d'Encamp organitza diverses activitats adreçades a infants i joves perquè tinguin una molt bona experiència durant l'estiu i, alhora, es pugui donar resposta a les necessitats de conciliació laboral a les famílies. Per aquest motiu, des del Departament de Cultura i Afers Socials estan habilitades les prestacions socials necessàries per a aquelles famílies que necessitin una ajuda per fer front a les quotes d'inscripció.