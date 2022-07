Les obres al carrer Esteve Dolsa costaran més de 250.000 euros

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella continua endavant amb la intenció de millorar l'entorn de la zona dels Marginets i amb aquest objectiu ha adjudicat les obres per a l'embelliment del carrer Esteve Dolsa Pujal. Els treballs han estat adjudicats per un import de 267.924 euros a l'empresa serveis immobiliaris i de construcció SAU-Simco, que a partir d'ara disposa d'un termini de tres mesos per a la seva execució, tal com consta publicat aquest dimecres un edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

El concurs per a les obres havia estat convocat el passat mes de maig i ara es fa l'adjudicació, que servirà per millorar el carrer, essencialment, eixamplant les voreres de forma considerable. D'aquesta manera, s'amplien fins a 2,5 metres i fins a 3,75 en alguns trams, és a dir, seran molt més amples que en l'actualitat. A més, s'instal·larà mobiliari urbà nou i jardineres i es faran passos de vianants elevats. Des del comú hi ha la voluntat de mantenir les places d'estacionament a la zona. Aquestes millores se sumen a les que ja s'han fet als carrers Grandalla i les Lloses.