Ordino imposa sis multes a propietaris de gossos per no recollir les femtes

OrdinoEl comú d'Ordino ha imposat sis multes a propietaris de gossos per no recollir les femtes dels animals. Segons informen, en tres mesos els agents de Medi Ambient i de Circulació han recollit un total de 22 mostres d'excrements de ca, de les quals setze han estat analitzades i s'han detectat sis infractors, el que correspon al 37,5% del total. Les femtes han estat agafades al nucli urbà, al camí ral i a altres camins públics de la parròquia amb la voluntat d'erradicar la brutícia a la via pública i sancionar als propietaris de gossos que incompleixen la normativa, qui hauran de pagar 150 en concepte de sanció lleu per infringir l'ordinació de tinença d'animals.

El procediment seguit pels agents consisteix a agafar la mostra amb un escovilló i introduir-la en un tub segellat amb referència per enviar-lo al laboratori. El moment de la recollida queda enregistrat per identificar la localització exacta on s'ha comès la infracció. El lliurament de l'analítica d'ADN permet creuar les dades del cens i emetre la sanció al propietari. Des del comú manifesten que la valoració de la campanya és positiva i consideren que ha servit per aconseguir més conscienciació. Cal recordar que l'anàlisi de femtes es va iniciar el passat 1 de març.