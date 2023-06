Ordino instal·larà 200 plaques solars entre dos equipaments comunals

OrdinoEl comú d'Ordino ha convocat dos concursos públics nacionals amb l'objectiu d'equipar amb tecnologia solar fotovoltaica dos equipaments de la parròquia: l'ACCO (aparcament del Puiet, Escola bressol i ACCO) i la Casa Nova -l'edifici de pisos annex a l'edifici administratiu del comú-. Així es desprèn d'uns edictes publicats al BOPA el passat vuit de maig.Tal com informen fonts de la corporació, per a l'edifici ACCO es demana la instal·lació de 149 plaques fotovoltaiques amb una superfície de 280 metres quadrats que generaran 57 kilowatts i a l'edifici de Casa Nova, la instal·lació de 48 plaques que corresponen a 90 metres quadrats que generaran 18 kilowatts. El termini per realitzar els treballs és de trenta dies després de l'adjudicació del concurs. Es tracta de façanes amb orientació sud, per a les que s'ha escollit un model de placa fosca que queda integrada a la teulada per evitar la contaminació visual.

Aquesta inversió, segons s'informa des del comú, és una conseqüència de les auditories energètiques fetes per millorar l'estalvi energètic i fomentar l'ús d'energia verda. La intenció del comú és evitar l'ús del gasoil per a l'aigua calenta en equipaments com l'Escola bressol, a més de reduir el consum elèctric en general.

Pel que fa al Pla de sostenibilitat, l'acció dona compliment a l'ODS 9 (Indústria, Innovació, Infraestructura) que té com a repte 'incentivar i facilitar el desenvolupament de les energies renovables'.