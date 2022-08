El parc dels Artells de Santa Coloma estrena noves instal·lacions

Andorra la VellaEl parc dels Artells de Santa Coloma ja llueix les noves instal·lacions i és plenament operatiu. Així ho ha fet saber el comú d'Andorra la Vella a través de les xarxes socials, on ha informat que s'hi han instal·lat nous jocs, bancs, un terra de seguretat i una font, així com una zona específica per a gronxadors. Per tal de fer les millores escaients en aquest espai la corporació comunal havia convocat a principis d'any un concurs i llavors ja es va posar de manifest que la voluntat era instal·lar elements que potenciessin les habilitats psicomotrius dels infants. Cal recordar que aquest espai es troba ubicat a tocar de l'escola francesa de Santa Coloma.