Un pas més per aconseguir un pulmó verd al Clot d'Emprivat

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha fet aquest dijous un pas més per poder fer realitat que el Clot d'Emprivat compti amb un pulmó verd de la grandària que té el parc Central d'Andorra la Vella gràcies a les modificacions urbanístiques que s'han impulsat per tal que els propietaris cedeixin més terrenys a canvi de poder construir les torres d'una manera diferent de l'actual. D'aquesta manera, s'ha donat llum verda provisional a la modificació de les normes urbanístiques del pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia, amb l'abstenció de l'oposició, que ha plantejat els seus dubtes sobre com es pot fer efectiva la cessió dels espais per part dels privats. Ara aquesta aprovació provisional arribarà al Govern i la comissió tècnica d'urbanisme l'haurà de validar perquè pugui ser vigent. De manera paral·lela, a la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous, també s'ha acordat iniciar el procediment per al desenvolupament de la unitat d'actuació anomenada camí de les Molleres per tal que es puguin fer millores en els accessos a la urbanització de can Noguer, que ara són privats. Tal com ha destacat Gili, aquesta actuació és "essencial per resoldre l'anomalia" que suposa que una urbanització on "hi viu moltíssima gent" tingui un accés privat. Ara com ara, ha destacat, és una entrada "estreta, dolenta i perillosa".

Gili ha recordat que quan van arribar al comú tenien clar que volien fer canvis a la zona del Clot d'Emprivat i ha recordat que s'han anat fent diversos passos, entre els quals el més "complicat" ha estat saber si jurídicament es podien fer modificacions urbanístiques. Posteriorment s'ha hagut de tirar endavant "la part tècnica" i un cop es va tenir una proposta inicial, arrencar les converses amb els propietaris fins a arribar a un acord final. Ara s'ha completat l'exposició pública del projecte que suposa que els propietaris cedeixin un mínim del 50% sense perdre edificabilitat, la qual cosa s'aconsegueix modificant la forma de les torres, que "en cap cas podran ser més altes". Cal recordar que la voluntat del comú és que aquestes cessions de terrenys es puguin unificar per obtenir "una superfície equivalent al parc Central".

Durant el període d'exposició pública s'han presentat quatre al·legacions de "diferents índoles", segons la cònsol major, com per exemple comentaris que al·leguen que no es pot fer aquesta modificació en una revisió del pla d'urbanisme. Ara el projecte serà enviat al Govern perquè la comissió tècnica d'urbanisme el validi. "Penso que la gran majoria (dels propietaris) s'ha de sentir còmode" perquè s'han fet "moltes reunions" i s'ha intentat "no perjudicar ningú", ha defensat Gili.

Tal com s'ha comentat, des de l'oposició s'han abstingut en aquest punt, ja que com ha destacat el conseller Miquel Aleix els genera "dubtes" el fet que les cessions s'hagin de concentrar prop del Prat del Roure, ja que creuen que això comportarà una "certa complexitat en l'àmbit de drets urbanístics". "Tenim dubtes que legalment pugui funcionar", ha afegit Aleix, que ha argumentat que estan "totalment d'acord que es deslliuri" aquest terreny per poder "esponjar" la zona del Clot d'Emprivat. El seu company de files Jordi Vilanova ha recordat que la majoria de la qual ell formava part, i que va ser la que va autoritzar que es construïssin les torres, ho va fer perquè del contrari s'hagués pogut construir ocupant tota la parcel·la i no haguessin quedat zones verdes. Gili ha destacat que és "legítim" que tinguin dubtes, ja que es duu a terme "un exercici nou, sense precedents" però ha remarcat que "el fet d'unificar" els terrenys és el que "justifica tota la resta" i ha reivindicat que si no es feien els canvis urbanístics el que quedava era una zona amb "voreres més amples i torres altes" però sense el pulmó verd que realment es vol aconseguir.

Cal destacar que en el temps que s'està fent aquesta revisió les llicències urbanístiques estan aturades i Gili ha recordat que hi havia projectes entrats que estan a l'espera de poder-se executar. Així, la cònsol ha admès que "moltes torres podrien aparèixer un dia d'aquests".

La sessió de consell de comú celebrada aquest dijous també ha servit perquè s'hagi acordat, per unanimitat, el reglament que regula la conservació i manteniment de les parcel·les que s'obtindran al Clot d'Emprivat i que suposaran espais lliures d'ús públic de titularitat privada, una fórmula innovadora que suposa que el comú pot fer servir la parcel·la, però no hi pot construir. El reglament regula els drets i deures del comú i dels privats.

Millores a can Noguer

Tal com s'ha esmentat en el consell de comú celebrat aquest dijous també s'ha aprovat iniciar el procediment per al desenvolupament de la unitat d'actuació urbanística de la zona de can Noguer. Ara, els propietaris tenen un mes per tirar endavant la unitat d'actuació. En el cas que no ho facin, el comú començarà un pla especial i assumirà les obres d'urbanització. Aquesta despesa serà retornada pels propietaris de les parcel·les quan construeixin, tal com ha comentat la cònsol major, que ha afegit que arran del desenvolupament urbanístic de la zona el comú obtindrà un espai en el qual es podria fer instal·lacions. Gili ha manifestat que han rebut "moltíssimes queixes" de les persones que viuen en aquesta zona, ja que a més quan plou s'inunden els garatges, perquè les clavegueres no estan dimensionades correctament. Aquesta problemàtica s'afegeix al fet que l'accés és molt estret i suposa un perill per als vehicles que hi circulen, especialment quan neva. Amb la seva actuació la corporació vol millorar la seguretat i resoldre la qüestió de la inundabilitat. Des de l'oposició, malgrat s'ha donat suport a aquesta proposta, s'ha fet notar que ja hi ha un pla especial que consta al pla d'urbanisme que es va impulsar, ja que en aquella zona el Govern s'havia plantejat fer un centre escolar, tal com ha subratllat Núria Barquín.