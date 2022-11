Prop de 400 persones voten sobre realizar una consulta al voltant de Grífols

OrdinoEl conseller de la minoria, Enric Dolsa, ha anunciat durant unes declaracions posteriors a la celebració del consell de comú d'Ordino duta a terme aquest migdia que prop de 400 persones ja han participat en l'enquesta per a expressar si estan d'acord o no amb el fet que el comú faci amb màxima celeritat una consulta popular per a quantificar quanta gent està a favor i en contra de la instal·lació del laboratori de Grífols a la parròquia. "La democràcia és això: expressar-se a través d'una urna. Si surt que sí, s'hauran de prendre les mesures escaients i, si surt el contrari, ho haurem d'acceptar" ha afirmat Dolsa.

Per al·lusions, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha reiterat una vegada més que aquesta consulta "no té cap sentit" i que, en tot cas, si algú pensa el contrari, hauria d'expressar el seu desacord al Govern d'Andorra, l'òrgan màxim responsable del projecte. "Nosaltres no canviarem la nostra postura" ha assegurat Mortés.

L'enquesta en qüestió es va obrir als ordinencs ahir al vespre en el marc de la celebració de la reunió de poble que van organitzar els dos grups de la minoria del comú i que va tenir lloc al Centre de Congressos d'Ordino. En aquest sentit, el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha lamentat el to que, segons comenten els assistents de l'acte, va utilitzar la consellera general no adscrita, Carine Montaner, durant el seu torn de preguntes, on va mencionar l'antic ministre de Salut Joan Martínez Benazet. Amb relació a l'enquesta, dirigida només als residents a la parròquia, Dolsa ha comentat que "li agradaria que hi participés tot el país", tot i que considera que, des de la seva posició, no està legitimat per a obrir-ho a aquest nivell.

Un altre punt tractat durant la sessió de consell de comú ha estat l'aprovació per a l'ampliació del contracte de Secnoa per a la concessió administrativa de l'estació d'Ordino Arcalís per 10 anys més. Una decisió que ha pres el comú amb l'objectiu que la societat gestora pugui recuperar part de la facturació que va deixar de fer durant el període de la pandèmia. "Està establert per llei i només podem aplicar el topall" ha assenyalat Mortés. "Ells necessitarien més de 10 anys per a poder contrarestar els efectes de la Covid" ha afegit el cònsol major mentre detallava que s'han basat en un estudi que Esquí Andorra va encarregar a l'auditoria Deloitte per analitzar-ne les pèrdues.

En la sessió també s'ha aprovat un punt que amplia les prohibicions d'accés al medi rural i natural de la parròquia. En aquest sentit, s'afegeixen a la xarxa de camins i senders -on es prohibeix l'accés amb BTT i BTT elèctrica- els camins del Comís Vell des del Castellar; Coma de Varilles; Coma del Mig; camí GR des d’Arans fins al coll de les Cases, i camí des de l’estany de més Avall de l’Angonella fins a la Serra de l’Avier.